BANK NAGELMACKERS CON OBJECTWAY PER IMPLEMENTARE LA NUOVA OFFERTA PER I CLIENTI PRIVATE

Focalizzata sui servizi di private banking, Nagelmackers offre ai clienti un servizio e un’esperienza di investimento nativamente digitale, grazie alla Objectway Suite che ne supporta la trasformazione digitale.

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–#Banking–Bank Nagelmackers, una delle principali banche private del Belgio, ha scelto Objectway, società paneuropea di software e servizi per il Wealth & Asset Management, per l’implementazione di una nuova piattaforma di gestione patrimoniale per i clienti private per i suoi servizi di advisory, gestione discrezionale di portafogli ed execution-only.

La partnership aiuterà Nagelmackers ad accelerare la propria trasformazione digitale, integrando i canali fisici con quelli digitali nelle proprie filiali e offrendo ai clienti un’esperienza di investimento digitale per le attività di consulenza, gestione discrezionale di portafogli ed execution-only. La soluzione è basata su Objectway Suite, la piattaforma front-end nativa digitale per il servizio end-to-end ai clienti e la gestione efficiente e scalabile dei portafogli, che consentirà alla banca di supportare la crescita del business, aumentando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

Installata su cloud privato, la soluzione è modulare e può essere configurata in base alle esigenze della banca, aggiungendo ulteriori funzionalità in sostituzione dei sistemi preesistenti, senza compromettere l’operatività del business.

La banca belga è un istituto finanziario di riferimento con una lunga esperienza nel Private Banking. Nagelmackers ha scelto Objectway a seguito di un processo di selezione in cui i fattori chiave del successo sono stati la capacità di fornire una soluzione conforme alla normativa, la copertura completa di tutte le esigenze del business e la facilità di integrazione con i sistemi legacy della banca.

Con questo progetto, Objectway si conferma come partner affidabile per il settore del Wealth Management, in particolare per le banche private.

“Objectway ci ha aiutato a migliorare l’offerta di servizi di private banking esclusivi, soddisfacendo le nostre esigenze operative, commerciali e di digitalizzazione. Vogliamo aiutare i nostri clienti a ottimizzare i loro portafogli progettando per loro soluzioni di investimento digitali di altissimo livello e la collaborazione con Objectway ci permetterà di offrire loro il servizio di elevata qualità che meritano,” ha affermato Yves Van Laecke, Chief Commercial Officer di Nagelmackers.

“Nagelmackers è la più antica banca belga, che quest’anno festeggia il suo 275° anniversario. Questa partnership è un esempio importante di come le banche private stiano sfruttando la tecnologia e i servizi di Objectway per migliorare le loro funzionalità digitali e raggiungere una maggiore efficienza e scalabilità del business. Objectway è orgogliosa di supportare Nagelmackers nel suo percorso di digitalizzazione e di sostenerne i piani di crescita”, ha dichiarato Kurt Vanhee, Managing Director Continental Europe e North America di Objectway.

