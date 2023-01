Bagagli smarriti e ritardate consegne in aumento in Africa, Asia e Medio-Oriente. Buenos Aires peggior Aeroporto nei dati sostravel.com

Passeggeri aerei in crescita del 67% in un anno per il periodo delle vacanze natalizie 2022

Sostravel.com Lost Luggage Index, indice dei bagagli smarriti e ritardati in salita del 101% nel periodo

Europa e Stati Unit i paesi più sicuri, con una crescita dei reclami minore al traffico

Africa, Asia e Medio-Oriente in salita con 31% in più rispetto ai passeggeri

Buenos Aires si aggiudica il primo posto in classifica per problemi bagagli sul network di Sostravel.com

Havana José Martí l’aeroporto in maggiore miglioramento con un -67% rispetto a dodici mesi fa

ROMA–(BUSINESS WIRE)–Tra il 25 novembre 2022 ed il 6 gennaio 2023, compagnie aeree e aeroporti hanno perso, danneggiato o ritardato la consegna di un numero eccezionale di valigie, con un incremento del 101%, mentre il traffico aereo è salito solo del 67%. Buenos Aires ha registrato un incremento del 23% superiore al traffico aereo.





“Molti passeggeri hanno dovuto separarsi ingiustamente dalle loro valigie durante la stagione delle vacanze, perché compagnie aeree e aeroporti stanno avendo difficoltà a gestire la domanda in un contesto di carenza di personale e restrizioni al traffico aereo,” racconta Edoardo Zarghetta di Sostravel.com, “Ma i problemi con i bagagli durante i viaggi aerei non sono una novità, ma un attività che la passata pandemia ha reso più critica”.

Le peggiori destinazioni per le valigie

La tendenza globale descritta dall’Indice Sostravel.com denominato “Lost Luggage Index” è che l’Europa resta la zona più sicura al mondo, con minori casi di perdite relative a bagagli, probabilmente grazie al fatto che gli operatori hanno mantenuto maggiori livelli occupazionali durante la pandemia, mentre U.S., Asia, Medio-Oriente e Africa hanno perso più personale. I peggiori aeroporti per i problemi relativi ai bagagli nei dati di Sostravel.com sono:

Ezeiza, Buenos Aires, Argentina Hariri, Beirut, Libano

Sostravel.com Lost Luggage Index

Sostravel.com è la app italiana per viaggiatori, con dati proprietari sulle rotte, compagnie aeree ed aeroporti che offrono maggiori garanzie alle valigie di riunirsi con i loro proprietari.

Sostravel.com S.p.A.

Sostravel.com S.p.A. è un tour operator digitale con un portafoglio di villaggi premium ed un provider di servizi di tecnologia per i viaggiatori via l’app sostravel.com, tra cui il servizio Lost Luggage Concierge. Oltre 1 milione di passeggeri nel mondo ha utilizzato Sostravel.com come compagno digitale per trovare offerte viaggio ed informazioni per migliorare i viaggi. Quotata su Borsa di Milano (simbolo BIT:SOS) e mercato di New York (simbolo SOSAF), consente agli investitori di prendere esposizione ai mercati globali dei viaggi aerei e della tecnologia e app per passeggeri.

