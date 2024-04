B2Broker aumenterà la leva sulle principali coppie di valute a 1:200

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La principale società di brokeraggio per liquidità prime-of-prime B2Broker si impegna per fornire la massima qualità, prestando sempre attenzione alle esigenze dei clienti per offrire i migliori strumenti possibili al fine di acquisire un numero sempre maggiore di utenti finali e ottenere un vantaggio competitivo nel settore. A tale riguardo, B2Broker annuncia l’aumento della leva a 1:200 per le principali coppie di valute, riducendo così i requisiti relativi al margine da 1% a 0,5%.









Inoltre, poiché il settore delle criptovalute è in grande crescita e aumenta la domanda di una leva maggiore da parte degli investitori, B2Broker ha aumentato la leva a 1:50 per le coppie BTCUSD e ETHUSD, riducendo i requisiti relativi al margine dal 10% al 2% e migliorando significativamente la posizione sul mercato dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

