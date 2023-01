B. Braun collabora con Cognite per potenziare la sua trasformazione incentrata sui dati

B. Braun sceglie Cognite Data Fusion® per lo sviluppo di digital twin e applicazioni basate sull’IA per la gestione dei dati produttivi

OSLO, Norvegia, e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader globale del software per l’industria, oggi ha annunciato che B. Braun, importante azienda di tecnologia medicale, ha scelto Cognite Data Fusion® come fulcro della propria soluzione di gestione dei dati produttivi (Manufacturing Data Management). Integrando la piattaforma industriale DataOps di Cognite con le proprie competenze in campo manifatturiero, B. Braun sfrutta i digital twin e le applicazioni basate sull’IA per arrivare all’eccellenza operativa nelle fasi di produzione, manutenzione e sostenibilità.

La soluzione di gestione dei dati produttivi fornirà un flusso di lavoro DevOps interamente digitale per lo sviluppo, l’implementazione e il supporto di una pipeline di applicazioni aziendali.

