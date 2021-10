Axway è stato nominato Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for Full Life Cycle API Management 2021

Riconosciuto per la sua visione completa e capacità di esecuzione

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Axway (Euronext: AXW.PA), leader nell’API Management, oggi ha annunciato di essere stato posizionato da Gartner come Leader nel 2021 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management per la sua offerta, la piattaforma Amplify API Management.1 La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza della visione e la capacità di esecuzione dell’azienda.

“Siamo onorati di essere stati posizionati come “Leader” per il sesto anno consecutivo”, ha dichiarato il CEO di Axway Patrick Donovan. “Ma la nostra visione va oltre il voler continuare a fornire una piattaforma di gestione delle API che si evolve al passo con i migliori standard di settore. Il nostro obiettivo è dare inoltre alle aziende gli strumenti e una linea guida per far progredire il loro business”.

“Con la Piattaforma Amplify API Management, abbiamo eliminato eventuali ostacoli indirizzando tutti i progetti API attraverso un unico team aziendale, mantenendo allo stesso tempo piena visibilità, governance e controllo sui servizi che stiamo costruendo”, ha detto Manoj Kona, Middleware Director presso NOV Inc.

Amplify è l’unica piattaforma aperta e indipendente per la gestione e il controllo delle API tra team, cloud ibrido e soluzioni di terze parti. La visione “Open Everything” di Axway offre alle aziende la flessibilità e la leva per costruire brillanti esperienze ai clienti.

“Vogliamo aiutare anche le più piccole banche a partecipare a questa nuova economia API. Creiamo strumenti per aiutarle a innovare, ma anche a promuovere l’innovazione. Il valore aggiunto che possiamo fornire loro è incredibile. Tutto questo è costruito sulla piattaforma Axway Amplify API” dice Jacques Putz, CEO presso LUXHUB.

“Sappiamo cosa serve per trarre il massimo valore dalle API in maniera tale che guidino il business”, ha aggiunto Donovan. “Non si tratta più solo di gestire le API, ma di renderle consumabili. Axway è un valido partner nel viaggio della trasformazione digitale, perché non abbiamo solo gli strumenti, ma anche la visione e l’esperienza per portarvi da qui a lì”.

I report Magic Quadrant sono il risultato di una rigorosa ricerca basata su specifici mercati, fornendo una visione ad ampio raggio delle relative posizioni dei fornitori nei mercati in cui la crescita è elevata e la differenziazione dei fornitori è distinta. I fornitori sono posizionati in quattro quadranti: Leaders, Challengers, Visionaries e Niche Players.

La ricerca vi permette di ottenere tutte le informazioni utili date dall’analisi di mercato in linea con le vostre esigenze di business e tecnologia.

Clicca qui per visualizzare una copia gratuita del report completo.

Chi Siamo

Axway supporta i propri clienti aiutandoli ad integrare le loro soluzioni e accompagnandoli verso la trasformazione digitale, su più di 11.000 realtà in 100 Paesi. Grazie alla Piattaforma Amplify API Management — l’unica piattaforma aperta e indipendente per la gestione e il controllo delle API tra team, cloud ibrido e soluzioni di terze parti — aiutiamo le aziende a innovare più velocemente, a raggiungere nuovi mercati e a creare esperienze digitali brillanti. Da oltre vent’anni, siamo inoltre fornitori delle soluzioni di Managed File Transfer e B2B Integration. Axway (Euronext: AXW.PA) conta più 1,800 dipendenti in 18 Paesi. Per saperne di più axway.com

