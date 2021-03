Aws, è Adam Selipsky il nuovo CEO scelto da Andy Jassy

Quando il mese scorso Amazon ha annunciato che Jeff Bezos si sarebbe trasferito nel ruolo di presidente esecutivo e che il Ceo di Aws Andy Jassy ne avrebbe rilevato il ruolo alla guida del gigante dell’ecommerce, sono iniziate le speculazioni su chi avrebbe sostituito Jassy .

Gli esperti consideravano una serie di candidati interni fattibili, come Peter DeSantis, vice presidente dell’infrastruttura globale di Aws e Matt Garman, che è vice presidente delle vendite e del marketing.

Erano in pochi a fare il nome dell’attuale Ceo di Tableau Adam Selipsky, eppure è proprio su quest’ultimo che è caduta la scelta. Per Selipsky si tratta di un ritorno in Aws, società per cui ha lavorato fino al 2016.

In un’e-mail ai dipendenti , Jassy non ha perso tempo e ha subito dichiarato di aver scelto come successore per il ruolo di Ceo di Aws Adam Selipsky. Jassy ha tessuto le lodi di Selipsky, affermando che nei suoi 11 anni in Amazon Web Services ha contribuito a migliorare la società.

Una scelta quindi ponderata, quella di Jassy. Il Ceo di Amazon ha inoltre dichiarato che Adam garantisce forti capacità di giudizio, ossessione per il cliente, team building, generazione della domanda ed esperienza. Andando ad inserirsi a capo di un team di leadership Aws già molto forte.

Selipsky è quindi un dirigente esperto e, sebbene sia stato lontano da Aws da prima che iniziasse davvero a trasformarsi nel gigante del cloud qual è ora, non dovrebbe avere particolari difficoltà a calarsi nel suo nuovo ruolo.

Selipsky tornerà in AWS il 17 maggio e trascorrerà alcune settimane con Jassy in un periodo di transizione prima di assumere la direzione della divisione per correre da solo. Dato che Jassy a propria volta subentrerà nel ruolo di Ceo di Amazon, è chiaro che i due continueranno a lavorare a stretto contatto, proprio come hanno già fatto per oltre un decennio.