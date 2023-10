Aveva World 2023: ecco la roadmap per industrie connesse più sostenibili

Sono oltre 2.000 i partecipanti tra executive ed esperti di tecnologia all’Aveva World, il principale appuntamento di Aveva, e che mette in scena l’innovazione.

Tema dell’evento di quest’anno: “Connetti il tuo mondo”, ovvero la visione di Aveva su come le imprese connesse digitalmente di 12 settori diversi possano accelerare l’efficienza, l’agilità e la sostenibilità costruendo ecosistemi informativi, tramite il Cloud, il Digital Twin e le soluzioni di Intelligenza Artificiale.

Il CEO Caspar Herzberg e la Chief Commercial Officer Sue Quense racconteranno come i leader aziendali stiano sfruttando la potenza degli insight digitali per trarre il massimo vantaggio dall’economia industriale connessa, evidenziando il ruolo chiave dell’Industrial Intelligence-as-a-Service (IIaaS) di Aveva nel democratizzare e rendere più accessibili le informazioni che consentono di guidare la crescita sostenibile.



Caspar Herzberg, CEO di Aveva, ha dichiarato: “Aveva Connect è l’esperienza digitale che consente di accedere a tutto ciò di cui i nostri clienti e partner hanno bisogno per progettare, costruire, operare e ottimizzare meglio con l’intelligenza industriale-as-a-service. Grazie a questa soluzione, è ora possibile scoprire nuove opportunità, come creare un Digital Twin vivente da un singolo asset all’intera catena del valore in tutti i principali settori industriali. Tali processi aumentano la collaborazione tra i team e le aziende, dando nuovo impulso alla crescita sostenibile.

Adottando questo approccio, i leader industriali stanno già ottenendo una redditività superiore del 10%, un triplo ritorno sugli investimenti e prestazioni di sostenibilità superiori del 20%. Ma i veri vantaggi vanno oltre i numeri: gli insight all’interno di un ecosistema digitale connesso permettono di trasformare la volatilità in opportunità commerciale. Convertire la produzione industriale in digital insight contribuisce ad aumentare l’efficienza, la resilienza e monitorare il proprio impatto sostenibile per raggiungere obiettivi più ambiziosi” conclude Herzberg.



L’intelligenza industriale come vettore del cambiamento

Rob McGreevy, Chief Product Officer, e Kim Custeau, EVP Portfolio, racconteranno come l’integrazione sia un elemento centrale della suite di prodotti Aveva che ha da poco ampliato l’offerta di Aveva Unified Engineering, Aveva Operations Control e Aveva PI System.

Aveva PI Data Infrastructure è una soluzione cloud ibrida e completamente integrata che consente alle industrie di trasformare gli asset fisici in insight digitali aggregati, agevolando la collaborazione su dati condivisi e accessibili dagli operatori in tempo reale, sia che si trovino in ufficio, nello stabilimento o che operino sul campo. Questa soluzione completa, a sottoscrizione unica, offre ai clienti una scalabilità flessibile, una gestione centralizzata delle informazioni e una condivisione sicura dei dati. Il software include l’accesso ai servizi cloud di Aveva Connect, tra cui Aveva Data Hub e Aveva Connect visualization.

Aveva Advanced Analytics è una soluzione Software-as-a-Service ( SaaS ) senza codice che consente ai team di ottimizzare l’efficienza produttiva e di condividere i dati in modo sicuro, sfruttando insight immediatamente fruibili da un’unica fonte digitale di informazioni. Le applicazioni di Aveva Advanced Analytics coprono un’ampia gamma di settori, come l’industria dei prodotti di consumo, del Food&Beverage e del packaging ma anche segmenti specializzati come il trattamento alle acque e alle acque reflue.

Jeffrey Hojlo, analista IDC, ha commentato: “Le aziende di ogni settore stanno cercando di aprire ed espandere il proprio ecosistema, adottando un approccio digital-first. La condivisione di dati, insight, applicazioni, operazioni e competenze viene potenziata con questo approccio, diventando non solo un modo per garantire flessibilità e resilienza, ma anche un’opportunità per far crescere i ricavi e la redditività “.

La nuova partnership di Aveva e Microsoft

McGreevy e Custeau illustreranno inoltre come Aveva stia ampliando e approfondendo il proprio ecosistema di partner, fornendo funzionalità estese ai clienti in tutto il mondo tramite Aveva Connect. Un passo importante in questa visione è l’annuncio dell’estensione della partnership di lunga data fra Aveva e Microsoft: Aveva Connect e la soluzione di analisi dei dati Microsoft Fabric saranno ora interoperabili per semplificare il processo di raccolta, trasformazione e organizzazione dei dati da varie fonti.

La stretta collaborazione fra Aveva e Microsoft fornisce una visione strategica dei dati che attraversano la catena del valore, consentendo alle industrie di ridurre gli sprechi, risparmiare energia e migliorare l’efficienza e la sostenibilità. Per avere una visione completa degli insight IT e OT, le offerte combinate di Aveva e Microsoft sfrutteranno l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML), dando ai propri clienti comuni l’opportunità di prendere decisioni più rapide e basate sui dati.

Queste innovazioni si basano sulle capacità di Aveva Data Hub, la soluzione cloud-native per la gestione dei dati all’interno di Aveva Connect che consente alle organizzazioni di aggregare, condividere e analizzare i dati nei loro ecosistemi connessi.

Secondo un recente studio Total Economic Impact (TEI), commissionato da Forrester per conto di Aveva, grazie agli investimenti fatti su Aveva Data Hub un’organizzazione industriale complessa ha registrato in tre anni un miglioramento dell’efficienza operativa dell’1-2%, con un risparmio sui costi di 405.000 dollari e un ROI del 466% con un recupero in meno di sei mesi.

Rob McGreevy, Chief Product Officer, ha commentato: “Il Data Hub di Aveva è uno degli strumenti più potenti a disposizione delle industrie per accelerare l’efficienza. La soluzione rappresenta il punto di partenza della nostra visione per le industrie connesse del futuro, perché i dati forniti si combinano con modelli predittivi e con l’esperienza sul campo per creare un Digital Twin. Siamo entusiasti di vedere la risposta dei nostri clienti dal vivo qui a San Francisco”.