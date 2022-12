Avanti tutta con lo STEAM: Mary Kay assegna sei borse di studio a giovani donne pioniere a livello globale nei settori STEAM

Il Global Grant Program e la campagna sociale mettono in evidenza le giovani donneCambiare il mondo attraverso la scienza, l’innovazione e la sfida alle norme di genere

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Come leader mondiale nell’emancipazione femminile e nella scienza innovativa, Mary Kay Inc. annuncia sei destinatarie del programma di sovvenzioni Young Women in STEAM 2022 per aver dato un contributo straordinario ai campi STEAM in tutto il mondo – scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica.





Nel 2020, Mary Kay ha lanciato il programma di sovvenzioni Young Women in STEAM e la campagna sociale per contribuire a cambiare la percezione del “volto della scienza” e incoraggiare le giovani donne a intraprendere percorsi STEAM. Secondo UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – le donne rimangono una minoranza significativa nei settori scientifici e sono ancora sottorappresentate in aree come l’informatica, la tecnologia dell’informazione digitale, l’ingegneria, la matematica e la fisica.

“ Noi di Mary Kay festeggiamo le giovani donne che abbracciano l’istruzione superiore e le carriere nelle aree STEAM, continuando a contribuire a ridurre il divario di genere e i pregiudizi nei settori scientifici e correlati”, ha dichiarato Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science per Mary Kay Inc. “ Non è un segreto che le donne siano sottorappresentate nei settori STEAM, e noi vogliamo contribuire a cambiare questa situazione fornendo borse di studio di grande impatto per incoraggiare le giovani donne a proseguire i loro studi nei settori STEAM. Le beneficiarie delle nostre sovvenzioni 2022 Young Women in STEAM stanno aprendo strade in tutto il mondo e contribuendo a risolvere alcuni dei problemi più complessi dell’umanità attraverso la scienza e l’innovazione. Siamo orgogliosi di riconoscere i loro contributi e, sostenendo queste giovani donne straordinarie, continuiamo la costante missione di Mary Kay di arricchire la vita delle donne in tutto il mondo”.

I destinatari del programma di sovvenzioni 2022 Young Women in STEAM di Mary Kay sono evidenziati sui canali social media globali dell’azienda e riceveranno sovvenzioni di 2.500 dollari USA per contribuire alle loro iniziative STEAM attuali o future.

I beneficiari delle borse di studio Young Women in STEAM 2022:

Angela Busheska, 20 anni (Macedonia) – L’imprenditrice sociale e ricercatrice-innovatrice è stata ispirata a perseguire lo STEAM dopo aver partecipato alla squadra delle Olimpiadi di matematica della sua seconda media, dove si è innamorata della risoluzione dei problemi. Come sviluppatrice dell’applicazione EnRoute, Busheska aiuta gli utenti a vivere uno stile di vita più sostenibile, utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per aiutare gli utenti ad abbandonare la moda veloce. Incoraggia altre giovani donne a entrare nei campi STEAM e si augura di vedere l’umanità utilizzare le tecnologie STEAM per un bene sociale maggiore.

Fengyun Chen, 17 anni (Cina) – I suoi progetti riguardano la fisica e il ruolo dell’energia pulita nella sostenibilità ambientale. Nel 2017, Chen ha fondato Yun Energy, un’alleanza per l’innovazione scientifica e tecnologica che serve 20.000 persone all’anno attraverso corsi di illuminazione scientifica e fisica. Insieme al padre ha condotto un’indagine di 30 giorni che ha portato anche all’invenzione del dispositivo di distribuzione dell’acqua generata dall’energia geotermica e dell’aria 3.0. È convinta che l’educazione STEAM consenta agli studenti di esplorare idee pratiche attraverso una sperimentazione pratica che stimola la creatività e l’immaginazione.

Farzana Alam Eshita, 23 anni (Australia) – Ingegnere civile e studentessa con lode presso la Monash University in Australia, il progetto dell’ultimo anno di Eshita si concentra sullo studio dello sviluppo delle bande di taglio in bande di sabbia caricate triassialmente utilizzando la tomografia computerizzata a raggi X. I suoi progetti attuali comprendono anche l’ingegneria di importanti progetti stradali in conformità con gli standard australiani e lo sviluppo di una struttura sportiva di riferimento che evidenzia l’eccellenza nel design architettonico e urbano. Eshita ritiene che essere una donna in un settore STEAM offra una serie di vantaggi, tra cui l’opportunità di acquisire fiducia in se stessi, migliorare le capacità di risoluzione dei problemi e sviluppare nuove prospettive educative e occupazionali.

Aruna Sherma, 20 anni (Germania) – Il suo progetto è incentrato sullo sviluppo di un agente di contrasto alternativo per le scansioni di risonanza magnetica che sostituisca l’agente convenzionale, il gadolinio. Come studentessa di fisica, Sherma ha lavorato in quattro laboratori diversi per sviluppare l’agente di contrasto e una serie di test all’Università di Amburgo ha dimostrato che è biocompatibile e ha un effetto più forte nelle scansioni MRI a un dosaggio inferiore rispetto al contrasto convenzionale. Sebbene le materie STEAM possano essere scoraggianti per molti, l’autrice ritiene che la diversità sia importante in tutti i campi e che le donne siano in grado di plasmare il futuro della tecnologia e della ricerca tanto quanto gli uomini.

Jingyuan Xu, 31 anni (Germania) – Il tecnologo della conversione energetica e campione dell’energia sostenibile è ricercatore presso il Karlsruhe Institute of Technology in Germania. La ricerca di Xu si concentra sulle tecnologie energetiche sostenibili per fornire soluzioni economiche per il raffreddamento, il riscaldamento e l’alimentazione. È appassionata di applicare le sue conoscenze e competenze per ridurre al minimo l’uso di energia primaria globale e le emissioni di CO2. A suo avviso, le donne nel settore STEAM rafforzano lo spirito di squadra e la diversità che deriva dall’inclusione produce una scienza migliore. Incoraggia le giovani ragazze a perseguire con entusiasmo i campi STEAM e a seguire i loro cuori per portare benefici al mondo con una scienza innovativa.

Eizelle Yee, 30 anni (Filippine) – Ambientalista, architetto e imprenditrice, Yee è membro fondatore di Pocket Garden, un collettivo di progettazione di spazi pubblici avviato da un gruppo di volontari che co-crea e progetta spazi verdi condivisibili nelle Filippine. Ritiene che le donne abbiano un occhio attento ai dettagli che aiuta a coniugare arte e scienza in modo organizzato. Per quanto riguarda le iniziative STEAM, ritiene che le collaborazioni tra culture e tradizioni diverse possano dare vita a creazioni inclusive e relazionabili nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, delle arti e della matematica.

Per ulteriori informazioni sul programma di sovvenzioni Young Women in STEAM, visitare il sito web https://newsroom.marykay.com/.

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a rompere il soffitto di cristallo, ha fondato l’azienda di bellezza dei suoi sogni nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un’azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in quasi 40 Paesi. In qualità di azienda per lo sviluppo dell’imprenditorialità, Mary Kay si impegna a sostenere le donne nel loro percorso attraverso l’istruzione, il tutoraggio, la difesa, il networking e l’innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all’avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nell’arricchimento delle vite di oggi per un domani sostenibile, collaborando con organizzazioni di tutto il mondo che si concentrano sulla promozione dell’eccellenza aziendale, sul sostegno alla ricerca sul cancro, sulla promozione dell’uguaglianza di genere, sulla protezione dei sopravvissuti agli abusi domestici, sull’abbellimento delle nostre comunità e sull’incoraggiamento dei bambini a seguire i loro sogni. Per saperne di più marykayglobal.com, trovateci su Facebook, Instagram, e LinkedIn oppure seguiteci su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications



marykay.com/newsroom

972.687.5332 oppure media@mkcorp.com