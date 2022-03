Attensi sostiene la crescita di foodpanda con una formazione in simulazione ludicizzata per assistere i clienti e favorire l’uniformità dei prodotti

La soluzione colma l’89% delle lacune di conoscenza e incrementa di oltre il 300% l’efficacia formativa

Formazione finalizzata a garantire l’uniformità di prodotti e servizi mentre foodpanda accoglie ogni anno migliaia di nuovi partner della ristorazione

Programma didattico immersivo e interattivo attivato in sette Paesi e in più lingue

Risultati visibili sotto forma di una maggiore uniformità nei protocolli delle cucine e nelle competenze comunicative dei clienti

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Con un potente segnale di come soluzioni didattiche avanzate possano sostenere il settore dell’e-commerce, Attensi ha implementato con successo a livello internazionale una soluzione formativa in simulazione ludicizzata all’avanguardia per foodpanda allo scopo di offrire conoscenze approfondite, ridurre i tempi di acquisizione delle competenze e promuovere l’uniformità.

Disponibile in sette Paesi in più lingue, la soluzione di Attensi sarà usata da foodpanda per formare i propri partner della ristorazione sui protocolli operativi e sulle migliori pratiche nella preparazione dei piatti.

