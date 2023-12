Atlas nomina Jim McCoy nuovo Chief Executive Officer per potenziare le partnership globali dell’azienda

Il leader globale entra nell’azienda tecnologica internazionale per sostenere le soluzioni di gestione del lavoro

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Atlas, il pioniere del modello diretto di servizi Employer of Record (EOR), ha nominato il veterano del settore del capitale umano Jim McCoy all’incarico di Chief Executive Officer. McCoy fa seguito a Rick Hammell, che rimane l’azionista maggioritario di Atlas e il presidente del CdA.





Sotto la direzione strategica di Jim, Atlas continuerà ad avere un impatto globale grazie alla sua piattaforma e alle sue soluzioni tecnologiche di livello aziendale, consentendo alle aziende di estendere la propria presenza in oltre 160 Paesi in modo rapido e conforme alle normative. Il team esperto e le continue innovazioni di Atlas trasformeranno il futuro del lavoro aiutando le aziende a utilizzare una forza lavoro globale senza la necessità di utilizzare entità locali o diversi fornitori terzi.

“Nell’arco della sua carriera, Jim è stato riconosciuto come un leader innovativo. La sua esperienza internazionale nel servizio clienti e il suo impegno nella realizzazione di soluzioni scalabili ed efficienti per le imprese, pur dando priorità all’esperienza degli utenti locali, è esattamente ciò che lo rende il dirigente ideale per Atlas”, ha dichiarato Rick Hammell, Fondatore e Direttore del Consiglio di amministrazione di Atlas. “Jim comprende la nostra missione ed è totalmente immerso in ciò di cui le moderne aziende hanno bisogno per sostenere il talento e crescere oltre i confini. Questa è una nuova epoca per Atlas, e sono certo che la leadership e l’esperienza di Jim porteranno ai nostri dipendenti e ai nostri clienti grande innovazione e successo”.

Jim arriva in Atlas con più di 20 anni di esperienza di leadership globale. Prima di entrare in Atlas, McCoy ha lavorato per 14 anni in ManpowerGroup, dove ha sviluppato la propria esperienza, dirigendo la prima azienda per fatturato nel settore dell’outsourcing di ricerca e selezione del personale, ampliando l’attività dell’azienda in 56 Paesi e gestendo per i suoi clienti oltre 250.000 assunzioni all’anno. Più recentemente, il neo CEO è stato alla guida della divisione Enterprise Sales per ManpowerGroup in Nord America, dove il suo team è stato responsabile dei 350 incarichi più importanti per i clienti della regione.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di un team di leader e risolutori di problemi in ambito HXM (gestione dell’esperienza umana) che si spingono oltre i limiti per trasformare l’assetto della forza lavoro a livello globale”, ha dichiarato Jim McCoy, CEO di Atlas. “Negli anni, Rick Hammell ha rivoluzionato il futuro del lavoro, trasformando Atlas in un leader globale. Da nuovo Direttore Generale di Atlas, il mio obiettivo è garantire che Atlas rimanga un’azienda pionieristica, si spinga oltre i confini e promuova un ambiente di lavoro positivo. Insieme esploreremo nuove opportunità e innovazioni per continuare a servire i nostri clienti in tutto il mondo”.

Per maggiori informazioni su Atlas, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo https://www.atlashxm.com/.

Informazioni su Atlas

Atlas offre la più grande piattaforma tecnologica diretta di Employer of Record (EOR), incentrata sull’esperienza umana del lavoro sia per il datore di lavoro che per il dipendente. Con il sostegno di esperti del settore, Atlas offre soluzioni di forza lavoro flessibili che consentono alle aziende di estendersi oltre i confini, assumere talenti, gestire la conformità e retribuire la propria forza lavoro globale in modo indipendente, senza dover ricorrere a entità locali o a più fornitori terzi.

