ASDA collabora con Avery Berkel e Hanshow per migliorare la sostenibilità e l’esperienza di acquisto nei supermercati del Regno Unito

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–ASDA, in collaborazione con Avery Berkel e Hanshow, ha dato il via a un progetto strategico per la creazione del primo punto vendita-prototipo del Regno Unito mirato alla sostenibilità, basato sulla tecnologia ESL e su soluzioni di distribuzione digitale leader di settore, per migliorare le attività e l’esperienza di acquisto per i clienti. Questo partenariato punta a promuovere lo shopping con soluzioni ricaricabili nei supermercati britannici, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’esperienza dei clienti. Avery Berkel e Hanshow hanno collaborato per mettere a frutto le rispettive competenze a livello di distribuzione, di gestione su scala imprenditoriale e di etichette elettroniche per gli scaffali (ESL), al fine di sviluppare una soluzione sostenibile per il punto vendita di Middleton in grado sia di eliminare la necessità di ricorrere alle etichette fisiche, sia di creare una soluzione senza sprechi per ASDA.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Zishan Cai



zishan.cai@hanshow.com