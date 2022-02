ARTHUR D. LITTLE: IL NUOVO LIBRO DISRUPTION È UN CAMPANELLO D’ALLARME PER IL SISTEMA BANCARIO

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Disruption, nuovo libro di LID, editore leader nel settore del business, esplora il futuro del sistema bancario in un mercato in cui le regole sono cambiate radicalmente. Gli autori – Ignacio Garcia Alves, Philippe de Backer e Juan Gonzalez – pensatori rilevanti di una delle principali società di consulenza manageriale del mondo, Arthur D. Little, delineano le sfide provenienti da nuovi operatori che le banche tradizionali devono affrontare e propongono un modello un modello per cambiare e sopravvivere, attingendo ai molti anni di esperienza e intuizioni





Distruption include interviste originali e intuizioni stimolanti da parte di dirigenti e principali operatori del mondo bancario, che condividono apertamente le proprie opinioni sul futuro dei servizi finanziari e del settore. Il libro fornisce una comprensione critica delle tendenze del settore bancario, tra cui l’impatto della pandemia Covid-19, e identifica in modo cruciale le opportunità per le banche universali di far leva sulle loro attività per anticipare i nuovi entranti nel presidiare spazi di mercato.

Ignacio Garcia Alves, CEO global di Arthur D. Little, dice, “Disruption analizza nel dettaglio come una nuova tipologia di giocatori più agili e aggressivi sta disaggregando le modalità di erogazione dei servizi finanziari, e suggerisce alle banche tradizionali come affrontare le importanti sfide che vengono determinate da questa disaggregazione. Si tratta di uno “strumento pensante” progettato per stimolare l’azione e per entrare in risonanza con chi nel settore ha già una forte percezione che il settore bancario sia profondamente cambiato e che il modello legacy deve affrontare una minaccia esistenziale.”

“Dicendo questo, non è nostra intenzione essere allarmisti. Invece, vogliamo che i lettori riflettano su ciò che questi cambiamenti significano per l’industria in termini di rischi e opportunità.”

Philippe de Backer, Managing Partner e Global Practice Leader dei Financial Services di Arthur D. Little, commenta: “Dalla nostra ricerca e analisi possiamo solo concludere che il modello bancario tradizionale con cui siamo cresciuti non è più adatto allo scopo. Le regole del gioco sono cambiate così radicalmente che le banche non hanno altra scelta che adottare un modello diverso e più in linea con il mondo così come lo conosciamo ora. Tuttavia, questo richiede investimenti significativi e un rilevante cambiamento nella cultura bancaria.”

Juan Gonzalez, Partner di Arthur D. Little, aggiunge: “L’arrivo nel mercato finanziario di società tecnologiche dovrebbe essere un campanello d’allarme per le banche, perché la oro sopravvivenza impone rapidi cambiamenti. Le banche sono organizzazioni conservatrici che tendono a muoversi lentamente ma ci auguriamo che Disruption le aiuti a comprendere i cambiamenti che stanno arrivando e la necessità di adattarsi rapidamente.”

Paul de Leusse, Chief Executive Officer di Orange Bank, afferma: “Il settore bancario si è sempre visto protetto dalla forza dirompente che colpisce tutti i settori economici. Non è più così. Arthur D. Little ci dice perché, e soprattutto come i leader dovrebbero prepararsi per questo nuovo mondo di servizi finanziari.”

Ricky Knox, fondatore di Tandem Bank, afferma: “Disruption fornisce una visione provocatoria sulla riconfigurazione tecnologica del settore finanziario. Aiuta il lettore a capire come nuovi modelli dirompenti stanno rimodellando le economie globali e a valuare quali strategie adottare per una risposta efficace.”

Disruption è una lettura necessaria per chi vuole un’analisi approfondita dello stato attuale del mercato dei servivi finanziari e della direzione verso cui si sta muovendo. Si tratta di un libro per i dirigenti dei servizi finanziari che vogliono anticipare il fenomeno e prendere le giuste decisioni per consentire al proprio business di prosperare piuttosto che ristagnare.

Il libro verrà pubblicato il 17 febbraio 2022 da LID, l’editore leader in Europa delle pubblicazioni business.

Per acquistare una copia di Disruption clicca sul seguente link https://tinyurl.com/58r65mhj

ENDS

Note:

Disruption verrà pubblicato il 17 February 2022 da LID Publishing

verrà pubblicato il 17 February 2022 da LID Publishing Per maggiori informazioni riguardo Arthur D. Little, visitare il seguente link www.adlittle.com

Per maggiori informazioni riguardo LID Publishing, visitare il esguente link www.lidpublishing.com

Contacts

Cate Bonthuys



Catalyst Comms



+44 7746 546773



cate@catalystcomms.co.uk