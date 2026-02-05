Arriva RAVE Aerospace: un nuovo nome, basato su una tradizione di innovazione in volo

Kingswood Capital Management completa l'acquisizione di Safran Passenger Innovations e presenta il nuovo nome RAVE Aerospace, riflettendo la forte tradizione della società in materia di innovazione e posizionandola per la prossima fase di crescita

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Da quasi vent'anni, RAVE è un nome affidabile nell'intrattenimento e nella connettività in volo per clienti di tutto il mondo. Oggi, quella tradizione continua con un nuovo nome aziendale: RAVE Aerospace .

Kingswood Capital Management, LP (insieme alle sue affiliate, “Kingswood”) ha completato la sua acquisizione di Safran Passenger Innovations (“SPI”), un fornitore globale leader nelle soluzioni di intrattenimento e connettività in volo, da Safran, un gruppo aerospaziale internazionale. Nell'ambito della transazione, SPI ha cambiato ragione sociale in RAVE Aerospace, e continuerà a basarsi sul marchio consolidato RAVE che da quasi 20 anni offre ai suoi clienti soluzioni di intrattenimento e connettività in volo.

Matt Smith continuerà a ricoprire l'incarico di Direttore generale (CEO), supportato dal team di leadership esistente, mentre RAVE Aerospace accelera la sua crescita come fornitore leader globale di soluzioni di intrattenimento e connettività in volo per compagnie aeree, locatori e produttori di velivoli in tutto il mondo.

“Siamo fieri di presentare il nostro nuovo nome aziendale, basato sulla forza del marchio consolidato RAVE”, ha affermato Matt Smith, CEO di RAVE Aerospace. “Riflette la forte tradizione della nostra piattaforma di intrattenimento e connettività in volo, RAVE, che offre valore misurabile a più di 100 clienti in tutto il mondo. Il nostro prossimo capitolo con Kingswood Capital Management ci consente di raggiungere nuove vette. Con la nostra collaborazione, saremo in grado di aprire opportunità per la crescita accelerata, per l'espansione e l'investimento in tecnologie all'avanguardia che ridefiniranno l'esperienza in volo. Con la dedizione del nostro personale e la forza del nostro team dirigente, sono certo che creeremo un futuro vantaggioso sia per i nostri clienti che per i nostri dipendenti”.

Clayton Lechleiter, Dirigente di Kingswood, ha commentato, “I mercati di viaggi e dell'aviazione si stanno ampliando rapidamente, e il nuovo nome di RAVE Aerospace e la sua rinnovata attenzione alla crescita non potrebbero giungere in un momento migliore. I passeggeri oggi si aspettano un'esperienza di volo fluida, intuitiva e connessa. RAVE Aerospace soddisfa le aspettative con una piattaforma che unisce affidabilità, innovazione ed efficienza”.

Alex Wolf, Managing Partner e Fondatore di Kingswood, ha aggiunto, “Siamo entusiasti che RAVE Aerospace e i suoi prodotti in volo ampiamente riconosciuti si stiano unendo alla gamma di Kingswood. Non vediamo l'ora di collaborare e sostenere Matt e il team di leadership esistente, mentre continuano a espandersi in tutto il mondo e a promuovere innovazioni all'avanguardia e leader nel settore aeronautico”.

Con sede a Brea, California, RAVE Aerospace continua a sviluppare e fornire la sua pluripremiata piattaforma di intrattenimento e connettività in volo RAVE, riconosciuta per la progettazione intuitiva, l'affidabilità e l'approccio innovativo. La piattaforma fluida riduce al minimo i costi per i suoi clienti, supportando le esperienze dei passeggeri che i viaggiatori ormai si aspettano, offrendo nel contempo canali di marketing e opportunità di guadagno di cui le compagnie aeree stanno iniziando ad accorgersi solo ora. L'acquisizione di RAVE Aerospace da parte di Kingswood rappresenta il secondo investimento nel settore dell'aviazione e della difesa e la sua ultima acquisizione carve-out internazionale.

Informazioni su RAVE Aerospace

RAVE Aerospace è l'azienda creatrice di RAVE e offre soluzioni innovative di intrattenimento e connettività in volo utilizzando le ultime novità in fatto di tecnologia avionica e di consumo per fornire un ecosistema aperto e connesso. L'hardware, il software e i servizi di punta dell'azienda permettono alle compagnie aeree di portare a nuovi livelli l'esperienza di volo per i passeggeri.

Informazioni su Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP collabora con importanti società del mercato medio che possono trarre vantaggio dal suo capitale e dalle sue risorse operative. Kingswood accoglie con fiducia la complessità e ritiene di essere ben posizionata per supportare le aziende nei punti di svolta del loro sviluppo per migliorarne il valore. Con sede a Los Angeles, Kingswood è un team imprenditoriali coeso con una lunga tradizione di successi condivisi sviluppando collaborazioni “win-win” con le aziende del suo portafoglio e i suoi team di gestione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web di Kingswood all'indirizzo www.kingswood-capital.com.

Contatti per i media

RAVE Aerospace

Verena Bintaro

Senior Director Brand Marketing & Communications

communications@zii.aero

Kingswood Capital Management, LP

Shannon Powers

media@kingswood-capital.com