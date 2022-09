Arm annuncia le nomine di nuovi membri del Consiglio di amministrazione e del nuovo Direttore finanziario

Punti salienti delle notizie

Karen Dykstra e Jeff Sine si uniscono al Consiglio di amministrazione di Arm

Jason Child nominato nuovo Direttore finanziario

CAMBRIDGE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Oggi Arm ha annunciato la nomina dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione – Karen Dykstra, già Direttrice finanziaria e Direttrice amministrativa presso AOL e Jeff Sine, Cofondatore e Socio di Raine Group – con entrata in vigore immediata. Questi dirigenti altamente qualificati portano una vasta gamma di competenze in Arm mentre l’azienda si prepara per una possibile quotazione in borsa.

Commenta Rene Haas, Amministratore delegato (Ceo) di Arm: “ Do un caloroso benvenuto a Karen e Jeff, entrambi dirigenti di capacità eccezionali che porteranno vaste e diverse competenze nel Consiglio di amministrazione di Arm”.

Inoltre oggi Arm ha annunciato la nomina di Jason Child alla carica di Direttore finanziario (Cfo). Child vanta più di 30 anni di esperienza in ruoli direttivi presso aziende ad alta crescita e funzioni finanziarie globali scalabili. Child si unirà ad Arm il 2 novembre 2022 e dirigerà le organizzazioni IT e finanziarie globali dell’azienda, rispondendo a Haas.

Aggiunge Haas: “ Jason è un dirigente di lunga esperienza nei campi della tecnologia e della finanza globale e le sue vaste conoscenze nella gestione finanziaria presso aziende quotate in borsa e nell’esecuzione di offerte pubbliche iniziali (IPO) saranno preziose nella preparazione di una possibile quotazione in borsa. Conto di lavorare proficuamente con lui non appena si unirà al gruppo dirigente di Arm mentre continuiamo a definire il futuro del computing, che ha la sua base in Arm”.

Child subentrerà all’attuale Cfo Inder Singh che rimarrà in Arm in un ruolo consultivo e assisterà nella transizione nel mese di novembre prima di passare a una nuova opportunità.

Conclude Haas: “ Desidero ringraziare Inder per i suoi contributi e la sua leadership in questi ultimi anni. Ha aiutato l’azienda a far fronte a molti cambiamenti da quando si è unito a noi nel 2019, compresa la creazione di una solida organizzazione con processi e sistemi aggiornati nei team responsabili delle attività finanziarie, IT e di cybersecurity. Gli auguriamo tutto il meglio nel suo cammino”.

Più recentemente Child ha ricoperto la carica di Vicepresidente senior e Cfo presso Splunk fin dal 2019 e in precedenza è stato Cfo presso varie aziende, compresa Groupon, che ha aiutato a quotarsi in borsa nel 2011, e Amazon International.

“ Sin dalla sua costituzione, Arm ha avuto una storia incredibile di innovazione e leadership nel settore dei semiconduttori”, spiega Child. “ Arm è un leader mondiale nella sua categoria e sono estremamente lieto di unirmi all’azienda in qualità di Cfo durante questo periodo molto interessante per Arm”.

Informazioni su Karen Dykstra



Karen Dykstra in precedenza è stata Direttrice finanziaria e Direttrice amministrativa presso AOL, un portale web e service provider online. In precedenza è stata Partner presso Plainfield Asset Management e ha ricoperto le cariche di Direttrice operativa e Direttrice finanziaria presso Plainfield Direct, l’azienda di sviluppo commerciale di Plainfield. Prima ancora, ha trascorso oltre 25 anni in Automatic Data Processing (ADP), azienda che sviluppa per datori di lavoro soluzioni di gestione delle risorse umane, svolgendo in ultimo il ruolo di Direttrice finanziaria. Attualmente è amministratrice nei CdA di VMware e Gartner ed è stata anche membro dei CdA di Boston Properties, Crane e AOL.

Informazioni su Jeff Sine



Jeff Sine è Cofondatore e Socio di The Raine Group, una merchant bank globale con un focus sui settori della tecnologia, media e comunicazioni. Prima di fondare Raine, è stato Vice presidente del CdA e Direttore globale Technology, Media & Telecom Investment Banking presso UBS Investment Bank, Direttore generale presso Morgan Stanley e professionista legale presso Sullivan & Cromwell a New York e Londra. Attualmente è membro dei CdA di molte affiliate e aziende del portafoglio di Raine. Inoltre è membro dei CdA di National Public Radio (NPR) (in qualità di Vicepresidente), ITHAKA, Educational Testing Service (ETS) (in qualità di Presidente), American University e The Manhattan Theatre Club.

Informazioni su Jason Child



La carriera di Jason Child si è sviluppata per 30 anni coprendo tutti gli aspetti di molteplici attività – strategia e finanza globale, contabilità, tesoreria/mercati di capitali, esecuzione di IPO e rapporti con gli investitori. Ha una lunga esperienza in tecnologie scalabili dagli effetti dirompenti nell’ambito di software/SaaS di grandi aziende, e-commerce, commercio locale, hardware/IoT nel settore consumer e mercato immobiliare residenziale online. Più recentemente è stato vicepresidente senior e Cfo presso Splunk, un’azienda tecnologica specializzata in vari campi – gestione delle applicazioni, sicurezza e compliance oltre che analisi del web e del business. Prima di svolgere ruoli direttivi esecutivi, per oltre 11 anni Jason ha diretto vari team finanziari globali presso Amazon ed è stato Cfo di Amazon International. Dal mese di aprile 2022 è membro del CdA di Coupang, Inc., una società di e-commerce. Ha conseguito il B.A. alla Foster School of Business presso la University of Washington, dove attualmente è membro del Comitato consultivo globale.

Informazioni su Arm



La tecnologia Arm sta definendo il futuro del computing. Le nostre piattaforme software e di progettazione di processori efficienti riguardo al consumo di energia hanno reso possibile il computing avanzato in oltre 230 miliardi di chip e le nostre tecnologie sono alla base in modo sicuro di vari prodotti, dai sensori agli smartphone e ai supercomputer. Insieme a oltre 1.000 partner tecnologici, stiamo facendo sì che l’intelligenza artificiale funzioni dovunque e riguardo alla cybersecurity stiamo gettando le basi per l’attendibilità nel mondo digitale – dai chip al cloud. Il futuro viene creato con la sua base in Arm.

Tutte le informazioni vengono fornite “così come sono” e senza garanzia né dichiarazioni. Il presente documento può essere condiviso liberamente, attribuito e non modificato. Arm è un marchio registrato di Arm Limited (o delle sue affiliate). Tutti i marchi o nomi di prodotti sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 1995-2022 Arm Group.

