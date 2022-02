Aramco investe in Cognite

Saudi Aramco, partner di lunga data di Cognite per la digitalizzazione nel Medio Oriente, acquisisce una partecipazione del 7,4% in Cognite

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Cognite, leader globale nell’innovazione di software industriali, ha annunciato oggi che Saudi Aramco, attraverso la propria controllata Aramco Overseas Company B.V., ha investito in Cognite acquistando il 100% delle azioni della società detenute da Aker BP.

“Cognite ha dimostrato che la propria tecnologia consente di fornire in tempo reale informazioni complesse senza soluzione di continuità e sta ottimizzando le modalità di fornitura dell’energia nel mondo”, ha dichiarato Ahmad A. Al-Sa’adi, vicepresidente senior dei Servizi tecnici di Saudi Aramco. “Siamo stupiti dal grande slancio mostrato dalla sua fondazione da Cognite, che annovera ora tra i propri clienti alcune delle principali società industriali del mondo.”

“Questa transazione è la conferma di una fiducia senza precedenti in Cognite e nelle sue potenzialità di trasformazione del settore attraverso la tecnologia. Questo passo fa seguito ai 225 milioni di dollari raccolti dai prestigiosi investitori globali del settore tecnologico TCV e Accel”, ha affermato Øyvind Eriksen, presidente del consiglio di amministrazione di Cognite nonché presidente e amministratore delegato di Aker ASA.

Cognite collabora attualmente con Saudi Aramco come partner per la digitalizzazione contribuendo a digitalizzare e incrementare l’efficienza delle attività di Saudi Aramco attraverso la propria piattaforma per la gestione dei dati industriali Cognite Data Fusion™.

“Il fatto che la principale azienda energetica del mondo investa in Cognite rappresenta una decisa dimostrazione di fiducia nel nostro percorso e nel valore che dati contestualizzati e utilizzabili possono avere se usati come base per la definizione di un futuro industriale più efficiente e sostenibile”, ha dichiarato il Dr. John Markus Lervik, amministratore delegato e cofondatore di Cognite.

Informazioni su Cognite

Cognite è una multinazionale specializzata in software come servizio (software-as-a-service, SaaS) per applicazioni industriali che è stata fondata con uno scopo ben preciso: dotare rapidamente le aziende industriali di dati accessibili, contestualizzati e affidabili a sostegno della piena trasformazione digitale delle industrie ad alto capitale in tutto il mondo. La nostra piattaforma di punta per l’applicazione della metodologia DataOps all’industria, Cognite Data Fusion™, consente agli utenti di dati industriali e domini di collaborare in modo veloce e sicuro per sviluppare, rendere operative e modulare soluzioni e applicazioni industriali basate sull’intelligenza artificiale (IA) per realizzare redditività e sostenibilità. Visitate il nostro sito web all’indirizzo www.cognite.com e seguiteci su Twitter e LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

