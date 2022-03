Aqara rilascia la videocamera hub G2H Pro

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, ha annunciato l’ampia disponibilità della videocamera hub G2H Pro, la versione aggiornata della diffusa videocamera hub Aqara G2H. Rispetto ai prodotti precedenti, il modello G2H Pro presenta una maggior compatibilità con gli ecosistemi di terze parti, più opzioni di memorizzazione e maggiori funzionalità, come il masking per la privacy, i segnali acustici personalizzabili e la generazione di brevi video in timelapse. La videocamera è disponibile su Amazon negli Stati Uniti e in Canada, nel Regno Unito, in Germania e in Francia, e sarà commercializzata anche dai rivenditori Aqara autorizzati nel Nordamerica e in Europa, Asia e Oceania nei prossimi mesi*.

Il modello G2H Pro condivide e migliora molte delle caratteristiche d’eccellenza dei prodotti precedenti, come la funzionalità hub Zigbee 3.0 che ora supporta fino a 128 accessori Aqara, e l’angolo di visione leggermente ampliato, di 146° (diagonale), a seguito della mancanza di correzione della distorsione. I principali miglioramenti della nuova videocamera comprendono anche:

Un supporto HomeKit più completo : oltre a HomeKit Secure Video** e all’audio bidirezionale compatibile con HomeKit, G2H Pro supporta tutte e 4 le modalità del sistema di sicurezza HomeKit, che si sincronizza automaticamente con il sistema di allarme dell’ app Aqara Home;

: oltre a HomeKit Secure Video** e all’audio bidirezionale compatibile con HomeKit, G2H Pro supporta tutte e 4 le modalità del sistema di sicurezza HomeKit, che si sincronizza automaticamente con il sistema di allarme dell’ Aqara Home; Maggior compatibilità : oltre a HomeKit, G2H Pro è compatibile con Amazon Alexa e Google Home, incluso lo streaming verso i display smart Amazon e Google;

: oltre a HomeKit, G2H Pro è compatibile con Amazon Alexa e Google Home, incluso lo streaming verso i display smart Amazon e Google; Più opzioni di memorizzazione : per la memorizzazione locale, gli utenti possono utilizzare una scheda micorSD con capacità massima espansa di 512 GB, oppure scegliere la memorizzazione NAS Samba con software compatibile con SMB 1.0***;

: per la memorizzazione locale, gli utenti possono utilizzare una scheda micorSD con capacità massima espansa di 512 GB, oppure scegliere la memorizzazione Samba con software compatibile con SMB 1.0***; Zone di attività e masking per la privacy : dall’app Aqara Home, gli utenti possono configurare non solo zone di attività, per ridurre gli allarmi inutili, ma anche zone di masking locali per la tutela della riservatezza, in modo da bloccare determinate parti dell’immagine per la registrazione o l’invio ad ecosistemi Aqara o di terzi, tra cui HomeKit, Alexa e Google, per una maggior privacy;

: dall’app Aqara Home, gli utenti possono configurare non solo zone di attività, per ridurre gli allarmi inutili, ma anche zone di masking locali per la tutela della riservatezza, in modo da bloccare determinate parti dell’immagine per la registrazione o l’invio ad ecosistemi Aqara o di terzi, tra cui HomeKit, Alexa e Google, per una maggior privacy; Segnali acustici personalizzabili e generazione di brevi video in timelapse: G2H Pro permette di caricare registrazioni, come le suonerie, per l’automazione domestica, e supporta la nuova caratteristica di generazione di brevi video in timelapse che riepilogano la giornata in pochi istanti.

Come il modello G2H, il nuovo G2H Pro funge da centro per la sicurezza della casa e da connessione con altri sensori Aqara. In caso di rilevazione di rumori anomali oppure di apertura di porte o di movimenti umani non previsti, la videocamera avvisa gli utenti tramite smartphone, attiva la sirena incorporata e registra un breve video che sarà sincronizzato sul cloud di Aqara. La memorizzazione sul cloud di Aqara non richiede registrazione ed è disattivabile dall’app. Se è disponibile la memorizzazione locale, gli utenti possono scegliere di registrare e salvare solo le clip di eventi critici in locale, oppure di effettuare una registrazione continua con memorizzazione del video 24/7.

Per celebrare questo lancio, Aqara ora offre uno sconto del 15% sul nuovo G2H Pro presso gli store del marchio su Amazon. I clienti nordamericani potranno utilizzare il codice promozionale G2HPROPR negli Stati Uniti e in Canada, mentre i clienti europei potranno usufruire del codice promozionale PRG2HPRO nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Entrambi i codici saranno validi fino al 5 marzo 2022.

Per maggiori informazioni sulla videocamera hub G2H Pro visitare il sito web dell’azienda.

* La disponibilità del prodotto può variare tra i diversi canali di distribuzione al dettaglio e potrebbe essere aggiornata in qualsiasi momento. Si consiglia di verificarne in tempo reale la disponibilità presso i rivenditori regionali.

** Per il supporto di HomeKit Secure Video è necessario disporre di un abbonamento a iCloud, di un home hub di Apple e di iOS/iPad OS/tvOS aggiornati.

*** Per il supporto della memorizzazione NAS è necessario inserire una scheda microSD compatibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

