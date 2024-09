Aqara presenta le nuove tecnologie per la casa intelligente all’IFA 2024

Dalla sicurezza domestica all’illuminazione intelligente e ai sistemi di controllo dell’acqua, dalle funzionalità vocali IA alle nuove integrazioni dei partner con Home Assistant e Tesla, passando per l’impegno continuo per la piattaforma Matter, Aqara continua a far crescere la sua linea di prodotti in Europa e altrove





BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Aqara, leader globale e pioniere nell’IoT, ha presentato oggi una selezione di soluzioni e tecnologie innovative per la casa intelligente, incentrate sul miglioramento della sicurezza, della protezione, dell’efficienza energetica e dell’interoperabilità a livello globale, oltre a nuove integrazioni con Home Assistant e Tesla .

L’azienda raddoppia la sicurezza e il monitoraggio della casa con la sua Camera Hub G5 Pro da 4MP progettata per l’uso esterno e dotata di visione notturna True Color; il Garage Door Controller T2 Kit per il controllo intelligente di fino a due porte di garage; e il Valve Controller T1 e Smoke Detector per proteggere le proprietà dai danni causati da acqua e incendio.

Impegnata a offrire esperienze di casa intelligente all’insegna della semplicità e dell’interoperabilità, Aqara continua ad ampliare il suo portfolio di prodotti Thread con un approccio innovativo che integra sia la comunicazione Thread che quella Zigbee. L’azienda espande la propria gamma di prodotti per la gestione dell’energia in Europa con una nuova serie di interruttori a parete abilitati a Thread, tra cui Light Switch H2 EU , Dimmer Switch H2 EU e Shutter Switch H2 EU. L’azienda sta anche aggiungendo al suo portfolio di illuminazione intelligente la LED Bulb T2 che utilizza il protocollo Thread per l’illuminazione quotidiana e d’atmosfera. Inoltre, Aqara presenterà le nuove funzionalità vocali basate sull’intelligenza artificiale con Voice Mate H1 di Aqara, un accessorio alimentato a batteria che funziona con l’Hub M3 e permette di interagire con Aqara Copilot.

Aqara continua a investire in Matter, attraverso nuove funzionalità e supporto nella sua linea di prodotti e nella sua roadmap futura, aprendo un mondo di nuove possibilità per l’integrazione, le automazioni, il controllo ambientale e la gestione intelligente dell’energia. Aqara presenterà questi nuovi prodotti, insieme ad altre tecnologie avanzate e prototipi, all’IFA 2024 nel quartiere Messe Berlin, padiglione 1.2, stand 329 .

Maggiore sicurezza e protezione per la casa

Camera Hub G5 Pro – Camera Hub G5 Pro è la prima telecamera di sorveglianza di Aqara destinata a un uso esterno. Disponibile nelle versioni PoE e Wi-Fi, la G5 Pro da 4MP è dotata di visione notturna True Color e di funzionalità IA sul dispositivo che rilevano e riconoscono volti, veicoli, animali domestici e pacchi. Queste funzioni aiutano gli utenti a monitorare le loro proprietà in tempo reale e a scoraggiare potenziali intrusi. I video in diretta e quelli registrati sono crittografati end-to-end e la memoria eMMC può essere sincronizzata con server NAS locali e cloud. La G5 Pro presenta un’ampia compatibilità con le principali piattaforme come Apple Home (incluso HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home e SmartThings, e ha aggiunto il supporto RTSP per consentire lo streaming a NVR e server video. È integrato un hub Zigbee 3.0 che aiuta a collegare l’esterno all’interno.

Garage Door Controller T2 Kit – Con il controllo di fino a due porte di garage sezionali, il Garage Door Controller T2 Kit aggiunge comodità e sicurezza intelligente a una delle zone più trascurate della casa: il garage. Integra il garage come punto di accesso che può essere monitorato e controllato, offrendo agli utenti un’esperienza di smart home integrale. È possibile accedere al garage tramite la funzionalità di geofencing, assistenti vocali, app mobili e automazioni, mentre il semplice sensore wireless aiuta i proprietari a monitorare lo stato della porta del garage in tempo reale. Questa soluzione supporta Alexa, HomeKit, Google Home e altre piattaforme abilitate da Matter tramite un hub Aqara compatibile e funziona perfettamente con altri dispositivi intelligenti di Aqara o di altri marchi di terzi.

Valve Controller T1 – Il Valve Controller T1 può essere integrato con rilevatori di perdite, come il Water Leak Sensor di Aqara, e spegnere automaticamente i sistemi dell’acqua o del gas in risposta a un potenziale allagamento o a una perdita di gas, contribuendo a salvaguardare la casa anche quando nessuno è presente. Compatibile con valvole a leva e a farfalla su tubi DN15, DN20 e DN25, il Valve Controller T1 è dotato di un design retrofit senza fili per semplificare l’installazione. Non sono necessarie modifiche alle tubature esistenti né cablaggi, il che lo rende adatto agli amanti del fai-da-te.

Smoke Detector – Dotato di una potente sirena, il rilevatore di fumo Aqara attiva un allarme fino a 85 decibel al primo segnale di fumo. Inoltre, attiva tutti gli hub Aqara dotati di sirena e gli altri rilevatori di fumo raggruppati in tutta la casa. Basato sul protocollo Zigbee, il rilevatore di fumo vanta una batteria di lunghissima durata, fino a 10 anni, che riduce al minimo la manutenzione.

Una linea di prodotti più ampia per la gestione dell’energia e l’illuminazione intelligente con Thread

Linea di interruttori a parete H2 EU – Per ampliare la gamma di prodotti per la gestione dell’energia di Aqara nel mercato europeo, debutta una nuova serie di interruttori a parete basati sul protocollo Thread, tra cui i modelli Light Switch H2 EU , Dimmer Switch H2 EU e Shutter Switch H2 EU. Grazie ai protocolli Thread e Zigbee integrati, gli utenti possono scegliere Thread per godere della compatibilità nativa con Matter e della perfetta interoperabilità tra le varie piattaforme. In alternativa, possono optare per il set di funzionalità più ampio e i vantaggi offerti dal protocollo Zigbee, tra cui il monitoraggio dell’alimentazione e il disaccoppiamento dell’interruttore dai circuiti delle luci, in modo che l’interruttore intelligente possa essere utilizzato con le luci intelligenti. Ciò che caratterizza gli interruttori a parete H2 EU è inoltre una progettazione innovativa che ne consente l’utilizzo nelle abitazioni con o senza cavo neutro, semplificando così il processo di installazione complessivo per gli utenti fai-da-te.

LED Bulb T2 – La LED Bulb T2 con Thread integrato amplia la solida linea di illuminazione intelligente di Aqara. Disponibile sia nella versione RGB CCT, con un’ampissima gamma di bianchi sintonizzabili (2000-9000K) e 16 milioni di colori vivaci, sia nella versione CCT più semplice, questa nuova lampadina LED crea l’ambiente perfetto in casa con una luce bianca nitida e di alta qualità per favorire la produttività e uno spettro di colori rilassanti per creare l’atmosfera. Dotata di comunicazione Thread e Zigbee, la LED Bulb T2 si rivolge a una gamma più ampia di utenti di smart home con priorità diverse, sia che preferiscano Thread per una configurazione che guarda al futuro, sia che preferiscano Zigbee per un’esperienza più matura e collaudata. La nuova serie T2 include lampadine E26, E27 e GU10.

Nuove capacità e integrazioni con Matter

Advanced Matter Bridging –L’Hub M3 sta introducendo la nuova funzione Advanced Matter Bridging, che consente agli utenti di sincronizzare qualsiasi condizione (“IF”) e azione (“THEN”) nell’app Aqara Home con altre app Matter di terze parti. Configurando un Segnale e una Scena, che sono rispettivamente una sequenza di IF e THEN, gli utenti possono esporre le condizioni e le azioni precedentemente esclusive di Aqara – ad esempio il riconoscimento dei gesti della mano o l’attivazione della funzione auto-cruise della telecamera – alla loro piattaforma preferita e creare una domotica più sofisticata.

Home Assistant Partnership – Aqara annuncia la sua partecipazione al programma Work with Home Assistant, offrendo esperienze ottimizzate ai numerosi utenti di Home Assistant. I primi dispositivi Aqara certificati includono Hub M3, Smart Lock U200 e Motion and Light Sensor P2. Si prevede che altri prodotti Aqara riceveranno la certificazione nei prossimi mesi.

Integrazione veicoli elettrici Tesla – I veicoli elettrici (EV) Tesla possono ora essere integrati nelle automazioni di Aqara Home, consentendo agli utenti di automatizzare i propri EV o di integrarli nelle routine della casa intelligente. Ad esempio, è possibile ricaricare i veicoli elettrici evitando le ore di punta, quando le tariffe elettriche sono più alte, oppure accendere il veicolo e avviare l’aria condizionata dell’auto, mentre la macchina del caffè si accende al mattino durante la settimana di lavoro.

Interazione intuitiva con la casa attraverso la voce, la privacy è la priorità

Voice Mate H1 – Il Voice Mate H1 apporta la massima praticità al sistema di casa intelligente Aqara, consentendo un controllo vocale intuitivo senza utilizzare il telefono. Questo prodotto è un accessorio di Aqara Hub M3 ed è un dispositivo estremamente compatto, alimentato a batteria e dotato di un microfono incorporato, che consente agli utenti di comandare il l’Aqara Copilot basato su IA generativa da qualsiasi punto della casa. A differenza di molti assistenti vocali che si affidano a dispositivi sempre accesi e connessi, in costante ascolto della parola d’ordine, Voice Mate H1 rimane in modalità di sospensione e si attiva solo quando viene richiamato dall’utente, massimizzando la protezione della privacy.

