Aqara presenta la soluzione di retrofit intelligente per tende a rullo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, un fornitore di prodotti smart per la casa, ha annunciato il lancio di Aqara Roller Shade Driver E1, un dispositivo di comando retrofit da installare su tende a rullo per motorizzare le tende a rullo esistenti con meccanismo a catenella. Il motorino di avvolgimento della tenda a rullo è adatto alle tende con catenella a sfere da 3-6 millimetri, e funziona con catene sia di plastica che metalliche. Il dispositivo è disponibile su Amazon UK dal 22 settembre 2021 e dovrebbe arrivare su Amazon France nelle prossime settimane. L’articolo sarà inoltre acquistabile presso i rivenditori autorizzati Aqara in Europa e in Asia nei prossimi mesi.

Le tende sono una necessità in quasi tutte le abitazioni, poiché bloccano i dannosi raggi ultravioletti, fanno risparmiare energia (utilizzata da climatizzatori e illuminazione) e proteggono la privacy. Le tende motorizzate sono comode in quanto eliminano il fastidio di dover controllare le tende manualmente ogni giorno, aiutando a tagliare i costi energetici e valorizzando il comfort degli ambienti.

Il Roller Shade Driver E1 offre un modo semplice, rapido ed economico per motorizzare le tende a rullo esistenti. L’installazione è semplice e non richiede alcuna installazione elettrica dedicata. Basta avvitare il dispositivo al muro, inserire la catenella della tenda a rullo, e il motorino sarà pronto per la connessione. Il motorino della tenda a rullo è ricaricabile in modalità wireless dalla batteria integrata (con autonomia di 2 mesi per ricarica1), o mediante connessione a una presa di alimentazione elettrica mediante il cavo dotato di terminale USB Tipo-C, offrendo agli utenti elevata flessibilità di installazione. Il prodotto viene fornito con quattro adattatori per diversi tipi di catene a sfera, in modo da consentire al motorino di funzionare con la maggior parte delle tende a rullo con catenella.

Il motorino della tenda a rullo supporta l’ultimo protocollo Zigbee 3.0 ed è abbinabile a una hub Aqara2 per funzionare con altri dispositivi per bambini Aqara, per permettere scenari e automatismi domestici intelligenti. È inoltre compatibile con ecosistemi molto diffusi, tra cui Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, e altri3.

Grazie a questo dispositivo per le tende a rullo, gli utenti saranno in grado non solo di controllare le tende a rullo utilizzando interruttori wireless a distanza e comandi vocali, ma potranno anche configurare le automazioni della casa come ad esempio l’abbassamento automatico delle tende quando il sole è troppo forte, o quando l’utente va a letto la sera.

Per celebrare il lancio, Aqara ora offre uno sconto del 15% da utilizzare per l’acquisto del Roller Shade Driver E1 sul suo negozio Amazon UK con il codice promozionale RSDE1PR1, un’offerta valida fino al 24 settembre 2021 compreso.

Inoltre, il Roller Shade Driver E1 sarà acquistabile dal negozio del brand Aqara su Amazon.fr nelle prossime settimane. È prevista anche la commercializzazione in vari paesi europei e asiatici attraverso i rivenditori autorizzati Aqara nei prossimi mesi. Verificare la disponibilità del prodotto presso i rivenditori della zona.

Per maggiori informazioni sul dispositivo per tende a rullo, visitare il nostro sito.

1 Presumendo l’abbassamento e l’avvolgimento di una tenda a rullo di 1,8 m*1,8 m una volta al giorno

2 Occorre una hub compatibile Aqara Zigbee 3.0 (comprese Hub M1S, Hub M2 e Camera Hub G2H).

3 L’integrazione con alcuni ecosistemi di terze parti potrebbe non essere disponibile entro la data del lancio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Qianhua Li



Email:media@aqara.com

N. di telefono: 8618501199430