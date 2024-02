Aqara presenta la plafoniera intelligente per l’illuminazione di ogni giorno e d’atmosfera

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di soluzioni intelligenti per la casa, è entusiasta di annunciare l’espansione della sua linea di prodotti intelligenti per l’illuminazione con l’introduzione della plafoniera T1M. Questa lampada intelligente miscela in modo fluido luce bianca radiante con un anello a gradiente colorato per l’illuminazione di ogni giorno e d’atmosfera. La plafoniera T1M è disponibile nei negozi di marchio Amazon di Aqara in America del Nord (USA, Canada) e in Europa (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito) nonché tramite i rivenditori Aqara selezionati in tutto il mondo*.

Progettata per ambienti di dimensioni comprese tra i 5 e i 20 metri quadrati, questa plafoniera rappresenta una soluzione di illuminazione versatile. Con uno spettro che va dai bianchi caldi e freddi (2700-6500K) a ben 16 milioni di colori, gli utenti possono creare senza sforzo l’ambiente perfetto per ogni stato d’animo od occasione. Inoltre, l’anello RGB orientabile in modo indipendente consente una perfetta integrazione nelle esperienze olistiche della smart home, e consente agli utenti di ricevere notifiche o avvisi visivi sulle variazioni di stato della casa, ad esempio quando qualcuno suona il campanello di Aqara o attiva un sistema di sicurezza. Per le persone con problemi di udito, la plafoniera T1M può essere abbinata a sistemi di allarme di sicurezza intelligenti per aggiungere avvisi visivi personalizzati, migliorando ulteriormente la sicurezza e la comodità degli utenti.

Come gli altri dispositivi Zigbee di Aqara, la plafoniera T1M è compatibile con Matter e altre principali piattaforme, come Apple Home (compresa l’illuminazione adattiva per gli utenti HomeKit), Amazon Alexa e Google Home, tramite un hub Aqara compatibile*. L’ampia compatibilità la rende un’integrazione pronta per il futuro in qualsiasi spazio. La plafoniera è caratterizzata da un basso consumo energetico a riposo grazie al protocollo Zigbee ad alta efficienza energetica e funge anche da ripetitore della rete Zigbee, migliorando la portata e la reattività della rete. Zigbee garantisce inoltre la funzionalità dell’automazione locale anche quando la plafoniera è scollegata da Internet. Progettata per l’eccellenza, la T1M ha un indice di resa cromatica (Ra) pari a 90 e consente di ottenere tinte fedeli alla realtà ed è stata sottoposta a test rigorosi per garantire una durata di 50.000 ore.

Partendo dal successo della LED Strip T1, la plafoniera T1M rappresenta l’ultima aggiunta al portafoglio di luci intelligenti di Aqara, che ribadisce l’impegno dell’azienda nel creare un’esperienza domestica intelligente di ultima generazione. Poiché un’illuminazione intelligente è parte integrante di una casa veramente smart, la T1M si integra con altri dispositivi Aqara per migliorare la vita di ogni giorno. Ad esempio, la T1M può essere associata a sensori di presenza o di movimento per un’illuminazione automatica, che contribuisce a ridurre gli sprechi energetici. Inoltre, abbinandola a un interruttore Aqara dotato di modalità Wireless Switch, gli utenti possono godere della familiarità del controllo tradizionale della luce, mantenendo la raffinatezza delle funzionalità intelligenti della plafoniera.

Per ulteriori informazioni sulla plafoniera T1M, visitare il nostro sito web.

* La disponibilità del prodotto può variare in base ai vari canali di rivendita e può essere aggiornata su base regolare. Si consiglia di verificare la disponibilità in tempo reale con i rivenditori regionali.



**La compatibilità con Matter della plafoniera T1M richiede l’utilizzo di un hub Aqara compatibile con Matter (ad es., Hub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3) e potrebbe essere in versione Beta al momento del lancio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per richieste dei media:

media@aqara.com