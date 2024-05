Aqara lancia l’hub M3 sui mercati globali

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la smart home, ha annunciato la disponibilità a livello globale del suo hub di prossima generazione Matter, l’hub M3. Progettato con particolare attenzione all’edge computing, M3 dà priorità alla privacy e alle capacità di automazione locale in grado di operare in modo indipendente dalla connessione Internet o dall’hub stesso1. Grazie alla versatile connettività incorporata, si integra senza problemi con gli accessori Aqara, con dispositivi compatibili con gli infrarossi e con una serie di dispositivi Matter di produttori terzi, diventando così un punto centrale per l’automazione della smart home e garantendo al contempo privacy e facilità di configurazione.

“Aqara si impegna alla creazione della massima esperienza di smart home, che si adatta costantemente alle esigenze in evoluzione degli utenti”, ha affermato Cathy You, vicepresidente senior per la divisione Global Business and Strategy di Aqara. “Le capacità di edge computing di M3 offriranno agli utenti un ulteriore livello di stabilità e sicurezza, mentre la sua compatibilità con Matter migliorerà notevolmente l’interoperabilità e le opzioni disponibili per gli utenti.”

Presentato all’edizione di CES di gennaio, M3 si distingue come hub edge per la sua capacità di garantire non solo la privacy dei dati attraverso l’archiviazione locale crittografata end-to-end, ma anche funzionalità avanzate di automazione locale. Per gli utenti Aqara che possiedono già un hub Aqara Zigbee, l’implementazione di un hub M3 rafforza ulteriormente la solidità delle loro reti di smart home. Inoltre, consente un maggior numero di automazioni locali tra i dispositivi Aqara. Una volta aggiunto alla rete, M3 si impone rispetto agli altri hub Zigbee e ai dispositivi Wi-Fi di Aqara e consente l’esecuzione delle automazioni tra questi dispositivi sull’edge anziché sul cloud, garantendo la continuità di funzionamento anche in caso di interruzioni del servizio Internet o del cloud2. L’hub M3 consente inoltre di selezionare i dispositivi Aqara Zigbee con la funzionalità Repeater per fungere da hub proxy ed eseguire le automazioni in assenza di M3. I prossimi dispositivi Aqara Thread con funzionalità Mesh Extender potranno supportare l’associazione tra dispositivi tramite M3.

Ultima evoluzione della linea di centri di controllo per smart home di Aqara, M3 supporta diversi protocolli, tra cui Thread, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth e infrarossi (IR), rendendolo un hub completo per la gestione delle smart home. Connette e gestisce la serie di dispositivi Zigbee classici di Aqara, fungendo da bridge per Matter3. Grazie al blaster IR a 360°, il nuovo hub ottimizza il controllo dei dispositivi abilitati agli infrarossi, sincronizzando il loro stato direttamente con Aqara Home ogni volta che si utilizza un telecomando a infrarossi. Inoltre, M3 integra in Aqara Home i più recenti dispositivi Aqara Thread e alcuni dispositivi compatibili con Matter di brand terzi4. Ciò significa che gli utenti possono connettersi e gestire i dispositivi di marchi ed ecosistemi diversi all’interno dell’app Aqara Home per garantire la massima flessibilità e compatibilità.

Altri miglioramenti di Hub M3 comprendono:

Bridge con Matter per unità di climatizzazione a infrarossi : può integrare in Matter un’unità di climatizzazione compatibile con gli infrarossi o una pompa di calore aria-aria, consentendo il controllo e l’automazione dell’unità di climatizzazione tramite le piattaforme abilitate a Matter 5 .

: può integrare in Matter un’unità di climatizzazione compatibile con gli infrarossi o una pompa di calore aria-aria, consentendo il controllo e l’automazione dell’unità di climatizzazione tramite le piattaforme abilitate a Matter . Migrazione di gruppo senza problemi : gli utenti possono migrare con facilità un dispositivo collegato tramite bridge da hub Aqara precedenti a M3 2 , garantendo la continuità delle impostazioni e delle automazioni di Aqara Home senza la necessità di riconfigurare ogni dispositivo.

: gli utenti possono migrare con facilità un dispositivo collegato tramite bridge da hub Aqara precedenti a M3 , garantendo la continuità delle impostazioni e delle automazioni di Aqara Home senza la necessità di riconfigurare ogni dispositivo. Connettività Internet migliorata : M3 presenta un Wi-Fi a doppia banda (2,4 GHz/5 GHz) con sicurezza WPA3 e una porta PoE abilitata, che offre maggiore stabilità e flessibilità.

: M3 presenta un Wi-Fi a doppia banda (2,4 GHz/5 GHz) con sicurezza WPA3 e una porta abilitata, che offre maggiore stabilità e flessibilità. Potente speaker: lo speaker integrato da 95 dB può essere utilizzato per gli avvisi di sicurezza domestici e per annunci personalizzati.

L’hub M3 è ora disponibile presso i negozi di marchio Amazon di Aqara in tutta l’America del Nord (US, Canada), in Europa (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Regno Unito) e in Asia (Giappone), nonché presso rivenditori Aqara selezionati in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su M3, visitare il nostro sito web.

1. Alcune automazioni di Aqara Home possono richiedere un servizio Internet e cloud per funzionare, ad esempio le automazioni che prevedono notifiche push e servizi di localizzazione (ad esempio geofencing, meteo locale, alba/tramonto).



2. L’automazione di Edge e la migrazione in gruppo non sono supportate da Aqara Hub e Camera Hub G2H originali.



3. Non tutti i dispositivi Aqara Zigbee possono essere collegati tramite bridge a Matter.



4. Il supporto dei dispositivi Matter di terzi è limitato a marchi e tipi di dispositivi selezionati al momento del lancio di M3.



5. La funzionalità delle unità di climatizzazione a infrarossi può variare a seconda della piattaforma abilitata a Matter. Ogni hub M3 può collegare un’unità di climatizzazione a infrarossi a Matter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per richieste dei media:

media@aqara.com