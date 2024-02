Aqara dà il via alla campagna di crowdfunding per la serratura intelligente U200

La soluzione di accesso domestico senza chiave e retrofit è ora disponibile in preordine su Kickstarter

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di soluzioni intelligenti per la casa, è entusiasta di dare il via alla campagna di crowdfunding su Kickstarter per la sua più recente soluzione di accesso domestico, la serratura intelligente U200. Progettata per garantire flessibilità, comodità e sicurezza, la serratura U200 è realizzata in conformità al più recente protocollo Thread e nativamente abilitata al protocollo Matter, con l’obiettivo di integrarsi senza problemi con la più ampia gamma di dispositivi di domotica di tutti i sistemi e marchi1.

Alla base, Aqara U200 utilizza una progettazione moderna predisposta per offrire agli utenti numerose opzioni di accesso sicuro, che vanno da impronte digitali a codici PIN monouso e ricorrenti, accesso remoto tramite app mobile, comandi dell’assistente vocale, schede NFC Aqara fino alle chiavi fisiche. Aqara sta inoltre lavorando per aggiungere alla serratura U200 il supporto HomeKey, che consente agli utenti iOS di sbloccare la serratura con il semplice tocco tramite iPhone o Apple Watch compatibili. L’U200 sarà una delle prime serrature compatibili con Matter a supportare lo sblocco HomeKey e il team di Aqara non sta perdendo tempo nello sviluppo e nei test prima di fornire esperienze ottimizzate2.

La U200 offre un design per installazione a posteriori, che consente di installare il dispositivo senza problemi su porte esistenti, senza la necessità di ampie modifiche o ristrutturazioni. Compatibile con la maggior parte delle porte in Europa e in America del Nord, si collega al meccanismo della serratura esistente, come i cilindri e i chiavistelli in Europa (è richiestea la funzione di emergenza) grazie all’impiego di uno degli adattatori forniti3. La U200 ambisce a diffondere la moderna modalità senza chiave in un vasto gruppo di proprietari e affittuari di immobili, mantenendo la possibilità di utilizzare chiavi tradizionali. Gli utenti possono inoltre sfruttare le funzionalità di semplice condivisione degli accessi, di controllo remoto degli accessi e di aggiornamenti in tempo reale dello stato della serratura che garantiscono una comodità e una sicurezza superiori.

La serratura U200 è alimentata da batterie ricaricabili agli ioni di litio, e il suo tastierino wireless può essere alimentato da una serie di quattro batterie AAA o può essere collegato al cavo esistente del campanello (alimentazione a 12 V-24 V CC). Grazie al protocollo Thread dai consumi ridotti, la serratura U200 offre una durata della batteria fino a 6 mesi tra una carica e l’altra4. Inoltre, il tastierino wireless vanta un grado di protezione IPX5 e può resistere a condizioni di calore o freddo estremi (da -18 ℃/0 ℉ a 66 ℃/151 ℉), garantendo autonomia in qualsiasi condizione climatica.

Come parte integrante di una casa connessa, la serratura intelligente U200 interagisce senza problemi con altri accessori per smart home, consentendo agli utenti di creare un’esperienza totalmente automatica e personalizzata. Ad esempio, per disinserire automaticamente il sistema di sicurezza domestico quando la U200 viene sbloccata da un membro della famiglia, o per attivare la videocamera interna e il campanello con telecamera dopo diversi tentativi non risuciti di aprire la porta. Disponibile per il pre-ordine in tre colori su Kickstarter, la U200 si integra nell’arredo della maggior parte degli ambienti domestici, e diventa l’aggiunta perfetta per qualsiasi casa.

La serratura intelligente Aqara U200 è ora disponibile per il pre-ordine su Kickstarter all’indirizzo https://www.kickstarter.com/projects/aqara-u200/smartlock per chi desidera essere tra i primi a conoscere le ultime novità tra le tecnologie di accesso domestico.

La serratura U200 può essere abbinata all’app Aqara Home tramite Bluetooth o con il controller Aqara Hub M3 di prossima uscita. Si prevede che la compatibilità con piattaforme di terze parti abilitate a Matter (ad es. Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant) verrà implementata in diverse fasi e potrebbe non essere disponibile al momento della spedizione delle unità preordinate. Il supporto per lo sblocco HomeKey è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere disponibile tramite un successivo aggiornamento OTA dopo che la serratura avrà ottenuto una certificazione specifica. Si applicano limitazioni. Si prega di consultare la pagina di Kickstarter o contattare l’assistenza di Aqara per linee guida dettagliate in merito alla compatibilità della serratura U200. La durata di 6 mesi della batteria si basa sulla previsione di 8 cicli di sblocco e blocco con impronta digitale/NFC al giorno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per richieste dei media:

media@aqara.com