Aqara annuncia la disponibilità su scala mondiale della Smart Lock U200

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, leader globale e pioniere dell’IoT, ha annunciato oggi il lancio ufficiale dell’attesissima Smart Lock U200. Progettata come soluzione retrofit senza chiave per la gestione degli accessi domestici, la serratura U200 offre una comodità ineguagliabile, funzioni di sicurezza avanzate e un’interoperabilità perfetta tra gli ecosistemi e i dispositivi smart home grazie alla compatibilità nativa con Matter.





Smart Lock U200 di Aqara è pensata per i tanti proprietari e affittuari che seguono uno stile di vita moderno e senza chiavi, e fornisce diverse opzioni di ingresso sicuro, tra cui le chiavi di casa Apple, che consentono agli utenti iOS di sbloccare la serratura semplicemente toccando un iPhone o un Apple Watch compatibili. La U200 si distingue come una delle prime serrature Matter-over-Thread a supportare lo sblocco tramite chiave domestica ed è anche una delle prime serrature intelligenti retrofit a disporre della chiave di casa Apple.

Altri metodi di ingresso della Smart Lock U200 includono:

Riconoscimento delle impronte digitali : Accesso rapido e sicuro grazie al lettore di impronte digitali ad alta precisione.

: Accesso rapido e sicuro grazie al lettore di impronte digitali ad alta precisione. Codici PIN : I codici personalizzati possono essere inseriti sulla tastiera wireless inclusa e pre-accoppiata. Inoltre, gli utenti di Aqara Home possono gestire facilmente gli accessi degli ospiti non solo con password periodiche, ma anche con password una tantum che possono essere create, condivise e utilizzate da remoto anche quando la serratura è scollegata da qualsiasi piattaforma.

: I codici personalizzati possono essere inseriti sulla tastiera wireless inclusa e pre-accoppiata. Inoltre, gli utenti di Aqara Home possono gestire facilmente gli accessi degli ospiti non solo con password periodiche, ma anche con password una tantum che possono essere create, condivise e utilizzate da remoto anche quando la serratura è scollegata da qualsiasi piattaforma. Applicazioni mobili e assistenti vocali : Controllo remoto tramite Aqara Home, Alexa, Apple Home/Siri, Google Home/Google Assistant, SmartThings, Home Assistant e altro ancora 1 .

: Controllo remoto tramite Aqara Home, Alexa, Apple Home/Siri, Google Home/Google Assistant, SmartThings, Home Assistant e altro ancora . Card NFC di Aqara : Accesso facile e veloce grazie ai portachiavi NFC di Aqara 2 .

: Accesso facile e veloce grazie ai portachiavi NFC di Aqara . Chiavi tradizionali : accesso di emergenza con le chiavi tradizionali.

La serratura U200 si distingue per il suo semplice design retrofit, che consente ai proprietari di casa e agli affittuari di aggiornare le serrature esistenti, come le serrature da infilare europee e quelle a catenaccio statunitensi, senza dover cambiare le chiavi o modificare la struttura della porta. Questa serratura offre un aggiornamento immediato e intelligente per la maggior parte delle case ed è adatta all’installazione fai-da-te, in quanto il montaggio dell’U200 sulla serratura esistente è semplice e non richiede alcuno strumento, se non un cacciavite.

Con Smart Lock U200 la sicurezza è una priorità assoluta. È dotata di una crittografia avanzata per la protezione dai tentativi di hacking, di un allarme antimanomissione sulla tastiera wireless e di una funzione di autobloccaggio che mette automaticamente in sicurezza la porta dopo un determinato periodo di tempo. Inoltre, la U200 fornisce notifiche in tempo reale per tenere informati gli utenti sullo stato di sicurezza della loro casa.

La U200 conserva molte delle caratteristiche più apprezzate delle precedenti serrature Aqara, come la memorizzazione locale e crittografata di dati sensibili quali impronte digitali e password, la protezione del codice PIN anti-peep, la modalità Non disturbare, la modalità Passage e la modalità Night Latch 3 . Inoltre, aggiunge funzioni intelligenti come la modalità di sblocco silenzioso per ridurre al minimo il livello di rumorosità, la molla di trazione per porte senza maniglia o con apertura verso l’interno e le funzioni di rotazione per aprire e chiudere.

Basata sul protocollo di rete Thread a basso consumo energetico, la serratura U200 è progettata per un uso prolungato. La serratura funziona con batterie ricaricabili agli ioni di litio e, tra una carica e l’altra, vanta un’autonomia fino a 6 mesi. Inoltre, il tastierino wireless con grado di protezione IPX5 è utilizzabile con batterie AAA o con il cablaggio del campanello esistente, per un utilizzo senza interruzioni 4 .

La Smart Lock U200 è ora disponibile presso i negozi del marchio Amazon di Aqara in tutto il Nord America ( USA, Canada ) ed Europa ( Francia, Germania, Italia, Paesi bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito ), America e presso rivenditori Aqara selezionati in tutto il mondo.

La serratura U200 è compatibile con le serrature da infilare europee con funzione di emergenza e supporta vari cilindri, tra cui cilindri con profilo UE, cilindri selezionati con profilo scandinavo e cilindri ovali britannici. La funzione di emergenza consente di sbloccare il cilindro dall’esterno con una chiave, anche se all’interno è già inserita un’altra chiave. I cilindri regolabili sono venduti separatamente da Aqara. La U200 è compatibile anche con le serrature a cilindro singolo.

Per ulteriori informazioni sulla serratura U200 e sulla sua compatibilità, visitate il nostro sito web.

Per collegare la Smart Lock U200 a qualsiasi sistema di terze parti abilitato Matter è necessario un controller Matter con funzionalità Thread Border Router. La card NFC di Aqara è disponibile nella confezione del kit Smart Lock U200 o venduta separatamente. Alcune di queste funzioni potrebbero non essere disponibili al momento del lancio e saranno aggiunte tramite successivi aggiornamenti OTA . La durata della batteria di 6 mesi si basa sull’ipotesi di 8 cicli di apertura e chiusura al giorno. Per far funzionare il tastierino wireless con il cablaggio del campanello esistente, è necessario un alimentatore da 12-24 V CA/CC.

