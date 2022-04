Aqara annuncia la disponibilità del sensore di movimento P1

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti smart per la casa, annuncia il lancio del nuovo sensore di movimento P1, la versione aggiornata del sensore di movimento best-seller di Aqara. Si tratta di un sensore PIR di movimento, anche della luce, che rileva gli spostamenti e lo stato di luminosità degli ambienti, utilizzabile per la sicurezza e l’automazione della casa. P1 si basa sul modello precedente, ma prolunga ulteriormente la vita della batteria, fino alla durata record di 5 anni*, grazie a tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e a batterie migliorate. Il nuovo sensore è disponibile su Amazon negli Stati Uniti e in Canada, Germania e Francia, oltre che tramite selezionati rivenditori Aqara nel Nordamerica, in Europa, Asia e Oceania**. Il lancio su Amazon UK è previsto per le settimane successive.

Basato sul protocollo Zigbee 3.0 che consente una risposta più rapida, maggiore affidabilità e compatibilità più elevata, il sensore di movimento P1 aggiunge maggiore flessibilità per gli utenti, tra cui la configurazione della temporizzazione del rilevamento e del livello di sensibilità. Superando il limite del timeout di 60 secondi del modello precedente, il sensore P1 consente agli utenti di temporizzare il rilevamento tra 1 e 200 secondi tramite l’app Aqara Home. È anche possibile impostare il livello di sensibilità su alto, medio o basso, riferito alla distanza da cui verrà attivato il sensore, in modo da ridurre i falsi allarmi. In base all’impostazione di default, che corrisponde alla sensibilità media, il sensore supporta un campo visivo (FoV) di 170° fino a 2 metri e di 150° fino a 7 metri.

Il sensore di movimento P1 è compatibile con i principali ecosistemi per la casa intelligente, come HomeKit, Alexa, IFTTT e altri ancora. È inoltre previsto il supporto di Matter, il nuovo standard per la connettività con i dispositivi IoT, previo aggiornamento OTA degli hub Aqara successivo al lancio di Matter. Lo stesso sensore supporta anche gli aggiornamenti OTA e consente quindi di aggiungere nuove funzionalità e correzioni successivamente al rilascio del prodotto.

I sensori di movimento sono sempre più diffusi tra gli utenti della domotica, in quanto componenti naturali della maggior parte delle automazioni per la casa intelligente. La combinazione tra un hub Aqara, un sensore di movimento P1 e dispositivi di controllo come interruttori a parete intelligenti e motori per le tende avvolgibili, consente di automatizzare numerose attività di routine, come l’accensione delle luci, l’apertura delle tende parasole o il comando della TV. In particolare, con il sensore di movimento luminoso integrato di P1 è possibile controllare le luci in modo più preciso: ad esempio si può impostare l’accensione dell’illuminazione nei vialetti d’ingresso solo quando è buio e se viene rilevato un movimento, per ridurre il consumo di energia e aumentare la durata dei punti luce.

Per celebrare questo lancio, Aqara ora propone un’OFFERTA del 10% sul nuovo sensore di movimento P1 per gli acquisti effettuati tramite lo store dell’azienda su Amazon. I clienti nordamericani potranno usufruire dell’offerta utilizzando il codice MOTIONUS negli Stati Uniti e in Canada, mente i clienti europei potranno utilizzare il codice EUMOTIONPI in Germania e Francia. Entrambi i codici restano validi fino al 29 aprile 2022 compreso.

Per ulteriori informazioni sul sensore di movimento P1 visitare il sito web dell’azienda.

* In base a test di laboratorio, a condizione che l’indicatore LED di attivazione sia inattivo e che il timeout di rilevamento sia impostato almeno sui 30 secondi.

** La disponibilità del prodotto può variare tra i diversi canali di vendita al dettaglio e potrebbe essere aggiornata in qualsiasi momento. Si consiglia di verificare la disponibilità in tempo reale presso il rivenditore di zona.

