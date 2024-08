Aqara annuncia il sensore di presenza FP1E con una migliorata facilità d’uso

Basato su Zigbee e Matter, lo FP1E combina la tecnologia mmWave con algoritmi avanzati di intelligenza artificiale in modo da rilevare, con altissima precisione, la presenza umana in qualsiasi stanza o spazio.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, leader globale e pioniere dell’IoT, ha annunciato oggi il lancio del sensore di presenza FP1E, espandendo la linea di sensori smart della società. Costruito sul protocollo Zigbee, il sensore FP1E è stato progettato per migliorare le capacità di monitoraggio e di automazione per i proprietari domestici, mantenendo comunque la facilità d’uso. Il sensore supporta anche Matter su un ponte Aqara Matter ed è compatibile senza soluzione di continuità su piattaforme Matter, incluse Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey e Samsung SmartThings*.

Utilizzando la tecnologia a onde millimetriche (mmWave), il sensore di presenza FP1E rileva anche i minimi movimenti umani, consentendo un rilevamento preciso e tempestivo della presenza, che può essere utilizzato per vari scenari di automazione domestica. Rileva la presenza fino a 6 metri di distanza e, se montato a soffitto, può monitorare una stanza di ben 50 metri quadrati. A differenza dei sensori di movimento PIR, l’FP1E rileva la presenza umana anche quando la persona è seduta o sdraiata. Inoltre, è in grado di capire in pochi secondi se la persona è uscita da una stanza per riattivare l’automazione dello spegnimento delle luci e il condizionatore d’aria, riducendo così lo spreco di energia.

Complemento del versatile sensore di presenza FP2 con un set di funzioni più ampio, il sensore FP1E è semplificato per una maggiore facilità d’uso, ideale per coloro che cercano una soluzione di rilevamento della presenza semplice ma precisa, senza la necessità di funzionalità avanzate come il posizionamento a zone. Progettato per essere utilizzato immediatamente, il sensore FP1E utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per distinguere tra movimenti rilevanti e falsi inneschi, eliminando il fastidio di configurazioni aggiuntive. Vengono filtrati i piccoli animali domestici e le fonti di interferenza come specchi, metalli, tende e condizionatori d’aria per ridurre gli allarmi non necessari, mentre la sensibilità del sensore è autoadattativa. Il sensore è inoltre dotato di funzionalità di apprendimento AI che aumentano l’accuratezza del rilevamento attraverso l’apprendimento continuo, adattandosi all’ambiente domestico dell’utente nel corso del tempo.

Gli utenti di Aqara Home possono utilizzare l’FP1E per rilevare il movimento o l’immobilità delle persone all’interno di uno spazio, sprigionando un’ampia gamma di possibilità di automazione attivate dallo stato di movimento o di immobilità e dalla durata dello stato. Ad esempio, il sensore può rilevare se l’utente è rimasto fermo per più di 30 minuti e può inviare notifiche o cambiare il colore delle luci smart dell’utente per ricordargli di alzarsi. Questa automazione mira a promuovere una routine più sana, a ridurre i rischi di un comportamento sedentario e a dare priorità alla cura di sé con indicazioni e promemoria visivi.

L’FP1E funziona con un alimentatore da 5V1A ed è dotato di una staffa magnetica e di una adesiva, che ne consentono l’installazione a parete, a soffitto o negli angoli.

Il sensore di presenza FP1E è ora disponibile nei negozi Aqara del marchio Amazon in tutto il Nord America ( USA, Canada ), Europa ( Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito ) e Asia ( Giappone ) e presso rivenditori Aqara specifici in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sul sensore, visitate il nostro sito web.

* Per utilizzare il sensoPer utilizzare il sensore di presenza FP1E è necessario un hub Aqara. Per la compatibilità con Matter è necessario un hub compatibile con Aqara.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

