Aqara aggiunge un termostato intelligente per radiatori al suo portafoglio di prodotti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, ha presentato il suo termostato per radiatori E1 per automatizzare i radiatori idronici, compresi i radiatori a parete, gli scaldasalviette e persino i pavimenti caldi, rendendo i sistemi di riscaldamento più intelligenti per migliorare l’efficienza energetica e il comfort. Questo termostato per radiatori supporta la maggior parte delle valvole per radiatori con la sua connessione filettata M30*1,5 mm e gli adattatori forniti per le valvole RA, RAV e RAVL.1. Il termostato per radiatori Aqara E1 è ora disponibile sugli store europei di Amazon (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito), così come attraverso un’azione selettiva di rivenditori Aqara in Europa2.

Basato sul protocollo Zigbee 3.0, il termostato dovrebbe supportare lo standard Matter future-proofing tramite un aggiornamento OTA dell’hub Aqara compatibile e basato su Zigbee 3.0. 3. Il dispositivo è inoltre compatibile con i principali ecosistemi e assistenti vocali come HomeKit/Siri, Alexa, Google Home/Google Assistant, IFTTT, Home Assistant. 4 e altro ancora. Gli utenti possono essere certi che il termostato funziona con le configurazioni smart home di oggi e di domani.

A differenza di molte valvole termostatiche per radiatori (TRV) che si affidano esclusivamente a un sensore interno per misurare la temperatura ambiente, che può essere imprecisa a causa della vicinanza del sensore al radiatore, il termostato per radiatori E1 può ricevere le letture della temperatura direttamente da un sensore di temperatura Aqara collegato. 5 (anche in HomeKit) e regolare il radiatore in base alla temperatura effettiva della stanza per aumentare il comfort. Inoltre, se collegato a un sensore per porte e finestre Aqara, il termostato può essere configurato in modo da interrompere il riscaldamento della stanza quando una porta o una finestra viene lasciata aperta, per ridurre gli sprechi energetici. Grazie all’ampia gamma di dispositivi Aqara, gli utenti sono in grado di creare una domotica personalizzata che riscalda la casa solo quando è necessario.

L’app Aqara Home offre anche diverse opzioni per l’automazione dei radiatori. È possibile configurare un programma intelligente che consente agli utenti di impostare le temperature desiderate per diversi periodi di tempo durante la giornata, ad esempio 5℃ durante le ore diurne dei giorni feriali quando non c’è nessuno in casa, 25℃ per una serata rilassante dopo il lavoro e 20℃ per una notte di sonno confortevole. È possibile anche il geofencing, in modo che i radiatori riscaldino la casa prima dell’arrivo della famiglia. Un’altra opzione è quella di automatizzare i radiatori in base alle condizioni meteorologiche locali, e il riscaldamento si accenderà automaticamente quando la temperatura locale scende al di sotto di una certa soglia.

Le altre caratteristiche del termostato per radiatori includono:

Raggruppamento di dispositivi: più radiatori in una stanza possono essere sincronizzati in modo da funzionare in modo più efficiente e da poter impostare temperature diverse per ogni stanza;

Gestione multi-casa: nel caso di più case, gli utenti possono gestire separatamente i radiatori di ciascuna casa e impostare un’automazione individuale, come quella basata sul geofencing;

Modalità antigelo: gli utenti possono preimpostare una temperatura compresa tra 5℃ e 15℃ per questa modalità e attivarla facilmente quando sono fuori città per risparmiare energia e ridurre il rischio di congelamento dei tubi;

Durata della batteria di 12 mesi: grazie al protocollo Zigbee e all’hardware ad alta efficienza energetica, 2 batterie AA alimentano il termostato per un anno di utilizzo. 6.

Per celebrare il lancio, Aqara offre ora uno sconto del 10% per il termostato per radiatori sui suoi negozi europei di Amazon Francia, Germania, Italia, Spagna e il Regno Unito con il codice promozionale TRVE1UKEU. Il codice sarà valido fino al 15 settembre 2022.

Per ulteriori dettagli sul termostato per radiatori E1, visitare il nostro sito web.

Questo termostato è compatibile solo con le valvole termostatiche, mentre non sono supportati i sistemi di radiatori manuali, con limitatore della temperatura di ritorno (RTL) e monotubo. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è possibile convertire la valvola del radiatore esistente in una valvola di supporto utilizzando un adattatore aftermarket. Per maggiori dettagli, consultare gli installatori professionisti o i rivenditori autorizzati Aqara. La disponibilità dei prodotti può variare tra i diversi canali di vendita al dettaglio e può essere aggiornata continuamente. Si consiglia di verificare la disponibilità in tempo reale presso i rivenditori locali. L’assistenza tecnica potrebbe non essere disponibile al momento del lancio. Il supporto dell’assistente domestico può essere ottenuto grazie all’integrazione del controller HomeKit, sviluppato dalla comunità dell’assistente domestico. È necessario il sensore di temperatura e umidità o il rilevatore di qualità dell’aria TVOC di Aqara. La durata della batteria può variare a seconda dell’utilizzo. La durata della batteria di 1 anno è calcolata ipotizzando 8 operazioni al giorno per una stagione di riscaldamento di 165 giorni e 1 operazione ogni 2 settimane per i restanti 200 giorni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per quesiti media:

media@aqara.com