Anubi Digital offre ai suoi clienti High Net Worth nuove modalità per far crescere i propri digital asset attraverso una partnership con Celsius

Anubi Digital, grazie alla partnership con Celsius, rafforza l’offerta di strategie per la custodia attiva di Bitcoin e le altre principali criptovalute.

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Anubi Digital, piattaforma di custodia attiva di digital asset e prima azienda in Italia a fornire accesso alla DeFi Istituzionale, e Celsius, la più importante piattaforma di criptovalute al mondo, hanno stretto un accordo per ampliare l’offerta di servizi crypto per i clienti di Anubi Digital.

Il servizio permetterà agli utenti di sottoporsi a controlli e verifiche in anticipo e di avere una garanzia di sicurezza e compliance sui digital asset in possesso.

Anubi Digital offre strategie personalizzate e dà accesso a una gamma di servizi di natura fiscale e notarile, a supporto di una crescita sostenibile e di lungo periodo dei propri digital asset.

Con oltre 20 miliardi di dollari di asset depositati, Celsius è il leader mondiale del segmento CeFi e i suoi servizi sono riconosciuti come il punto di riferimento del settore.

“Siamo davvero orgogliosi di questo accordo con Celsius. Dopo essere stati il primo player a portare la DeFi istituzionale in Italia, dando ai nostri clienti l’opportunità di entrare nel mondo crypto, questa nuova partnership con Celsius ci permette di offrire al mercato le migliori soluzioni CeFi del settore,” sostiene Diego D’Aquilio, CEO e co-fondatore di Anubi Digital.

“L’obiettivo di Celsius è offrire la libertà finanziaria a un numero sempre maggiore di persone e attraverso questa partnership rafforziamo ulteriormente il nostro impegno in questa direzione,” ha detto Alex Mashinsky, CEO di Celsius, Anubi Digital è stata in grado di unire i migliori servizi crypto con soluzioni personalizzate per gli high net worth individual e noi siamo orgogliosi di poter contribuire al suo percorso di crescita.”

ABOUT CELSIUS



Celsius aiuta più di un milione di clienti in tutto il mondo a trovare il percorso verso l’indipendenza finanziaria attraverso un servizio di rendimento composto e prestiti istantanei a basso costo accessibili tramite un’app web e mobile. Costruito sulla convinzione che i servizi finanziari dovrebbero fare solo ciò che è nel migliore interesse dei clienti e della comunità, Celsius è una piattaforma senza commissioni basata su blockchain dove l’adesione fornisce l’accesso a servizi finanziari curati che non sono disponibili attraverso le istituzioni finanziarie tradizionali.



Per ulteriori informazioni visitare www.celsius.network

ABOUT ANUBI DIGITAL



Nata a Novembre 2020 ed attiva sul mercato italiano da fine 2021, Anubi Digital è una piattaforma di custodia passiva e attiva di asset digitali, inclusi NFT, pensata per un pubblico sempre più vasto e consapevole, desideroso di possederli in maniera sicura, semplice e remunerativa. Tra le prime aziende al mondo a fornire accesso alla DeFi istituzionale (permissioned) è fondata da Diego D’Aquilio, attivo nel mondo crypto dal 2015, Adriano Marconetto, oltre 20 anni di esperienza nel mondo tech e Federico Nitidi, che ha costruito attività in Italia, Israele e Stati Uniti nell’ambito della DeFi.



www.anubidigital.com

Contacts

Contatti per la stampa

Angélia Comunicazione

Simona Vecchies – Mob. 335 1245190



Paolo Frigerio – Mob. 348 5223239



Chiara Sandonato – Mob. 335 5635111



anubidigital@angelia.it