Andersen Consulting sottoscrive un accordo di collaborazione con Alfa Group

Fondata nel 1996, Alfa Group ha sede a Roma e offre soluzioni all'avanguardia nell'ambito della sicurezza informatica, del rilevamento e della prevenzione delle frodi, della risposta agli incidenti e della gestione delle vulnerabilità, oltre a selezionati servizi gestionali dei processi aziendali. N.O.V.A., la sua tecnologia proprietaria, è un servizio gestito end-to-end che integra le innovazioni di Alfa Group con i sistemi di terze parti per salvaguardare le infrastrutture digitali, mitigare il rischio e aumentare l'efficienza operativa. L'azienda è al servizio dei clienti in molteplici settori, tra cui finanza e assicurazioni, telecomunicazioni, manifatture, energia, farmaceutica e il comparto militare e aerospaziale.

"La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di estendere la nostra portata e di offrire un valore più elevato ai clienti che devono affrontare le difficoltà legate alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica", è il commento di Dario Lauricella, CEO di Alfa Group. "Coniugando la nostra approfondita competenza nella cibersicurezza e nella gestione del rischio con la piattaforma globale di Andersen possiamo offrire una linea di servizi più completa e adatta alle esigenze dinamiche dei clienti europei e internazionali".

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen ha aggiunto: "Alfa Group si è imposto come consulente tecnologico affidabile, in particolare nei comparti della sicurezza informatica e della governance IT. Si tratta di una competenza estremamente sinergica con le nostre, e questa collaborazione consolida la capacità di Andersen nel supportare le organizzazioni nelle fasi di adattamento alla rivoluzione tecnologica e ai requisiti normativi, sempre più numerosi".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi, dalla strategia aziendale al business e dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e fornisce competenze in materia di consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory di livello mondiale, su una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in più di 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

