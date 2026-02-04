Andersen Consulting dà il benvenuto all’azienda collaboratrice Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting consolida la propria offerta per la trasformazione digitale con l'arrivo dell'azienda collaboratrice Saratoga Software, che fornisce soluzioni di distribuzione software e tecnologiche specializzate.

Fondata nel 1998, Saratoga Software offre alle aziende, in particolare a quelle attive nei comparti dei servizi finanziari e fintech, una suite completa di servizi comprensiva di progettazione e sviluppo software personalizzato, analisi del business, integrazione e supporto di piattaforme, controllo qualità, gestione progetti, ingegneria dei dati e business intelligence. L'azienda, che opera tramite i suoi uffici in Sudafrica e nel Regno Unito, è specializzata anche in soluzioni AI e di apprendimento automatico, oltre che in migrazione sul cloud, gestione della comunicazione con i clienti e servizi di consulenza tecnologica strategica.

"Il nostro team apporta un'approfondita competenza ingegneristica, esperienza consolidata e una comprovata capacità di risolvere problemi complessi, tutte qualità che fanno di noi i consulenti di fiducia dei nostri clienti", è il commento di Anthony Robinson, presidente esecutivo di Saratoga Software. "Collaborare con un'organizzazione come Andersen Consulting è un passaggio naturale che ci consente sia di entrare in contatto con professionisti in linea con le nostre idee, sia di generare un impatto persino superiore, mentre le aziende sfruttano le tecnologie emergenti, ripensano le proprie operazioni e si posizionano per un successo a lungo termine".

"Saratoga Software vanta decenni di esperienza pratica nell'offerta tecnologica e nella consulenza di altissimo livello", ha sottolineato Mark L. Vorsatz, presidente e CEO globale di Andersen. "Questa vasta esperienza nell'AI, nella migrazione sul cloud e nella consulenza tecnologica perfeziona la nostra offerta di completi servizi di consulenza e ci permette di coadiuvare i clienti nel guidare la trasformazione in tutta sicurezza".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite di servizi completa, dalla strategia aziendale al business e dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e fornisce competenze in materia di consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory di livello mondiale, su una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in più di 1.000 sedi tramite le sue società affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue affiliate e aziende collaboratrici in tutto il mondo.

