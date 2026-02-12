Andersen Consulting dà il benvenuto a Kezber ed espande la propria piattaforma nel Nordamerica

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rafforza la propria trasformazione commerciale e l'offerta nel campo della sicurezza IT con l'aggiunta di Kezber, azienda collaboratrice con sede in Canada.

Fondata nel 1996, Kezber è specializzata nell'offerta di una suite completa di soluzioni IT, tra cui servizi informatici gestiti, supporto infrastrutturale, cibersicurezza, servizi cloud, sviluppo software personalizzato, servizi AI e di business intelligence, oltre all'automazione dei processi aziendali. L'azienda collabora con le organizzazioni per migliorarne la produttività, modernizzare gli ambienti tecnologici e utilizzare soluzioni orientate ai dati per centrare obiettivi strategici.

"Grazie a questa collaborazione con Andersen Consulting possiamo integrare la nostra suite completa di software e servizi IT in una struttura consulenziale più ampia", ha sottolineato Alan Kezber, CEO di Kezber. "Coniugando la nostra competenza tecnica con le complete capacità di consulenza di Andersen Consulting siamo in grado di offrire ai clienti soluzioni che promuovono miglioramenti operativi e supportano una crescita sostenibile".

"L'approfondita competenza tecnologica di Kezber si integra perfettamente con le capacità di Andersen Consulting", è il commento di Mark L. Vorsatz, presidente e CEO di Andersen. "Grazie a questa collaborazione siamo in grado di offrire una suite completa di servizi end-to-end per rispondere alle esigenze sia strategiche che operative dei nostri clienti internazionali".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze d'eccellenza nella consulenza, fiscali, legali, di valutazione, di mobilità globale e di advisory tramite una piattaforma globale con cui collaborano oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

mediainquiries@Andersen.com