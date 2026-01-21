Andersen Consulting accoglie l’azienda collaboratrice Africa International Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia le proprie capacità strategiche e di trasformazione aziendale in Africa attraverso un accordo di collaborazione con Africa International Advisors (AIA), un'aziende con sede a Johannesburg orientata al miglioramento della competitività aziendale tramite approfondimenti specifici per settore, innovazione e servizi di consulenza.

Fondata nel 2002, AIA è una società di consulenza manageriale panafricana che offre servizi di consulenza basati sulla strategia, con particolare attenzione alla trasformazione digitale e ai risultati commerciali guidati dall'IA. L'azienda offre consulenza a clienti in diversi settori, incluso quello dell'energia e delle risorse, del petrolio e del gas, delle infrastrutture, di commercio e logistica, dei servizi finanziari, bancario e delle telecomunicazioni. La prospettiva strategica di AIA, la credibilità locale e l'accesso al mercato le consentono di progettare e implementare soluzioni che orientano persone, processi e tecnologie per generare un cambiamento utile.

"Sin dall'inizio, la nostra missione è stata quella di alimentare il progresso tramite una prospettiva africana, partendo dalle realtà e dalle ambizioni del continente", ha affermato Hasnayn Ebrahim, CEO e socio amministratore di AIA. "Grazie a questa collaborazione con Andersen Consulting, possiamo ottenere accesso a informazioni globali e alle migliori best practice pur mantenendo il nostro interesse a livello locale, per aiutare i clienti a generare crescita, rafforzare l'esecuzione e offrire con fiducia leadership in tutto il continente."

"Poche società di consulenza integrano un profondo impegno nei confronti delle sfide specifiche dell'Africa con una forte attenzione alla trasformazione istituzionale pratica", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Le competenze strategiche di AIA, la conoscenza di settore e l'impegno a ottenere risultati significativi rafforza la nostra capacità collettiva di generare crescita e resilienza nei settori chiave del continente."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

