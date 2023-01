Amory Somers Vine entra a far parte di Expereo in qualità di direttore CX

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Expereo, il leader mondiale nelle soluzioni di rete gestite, dà il benvenuto al nuovo direttore dell’esperienza cliente, signora Amory Somers Vine. La recente nomina coincide con l’attuazione di una strategia di investimento globale da parte di Expereo, che punta a personalizzare ulteriormente l’esperienza cliente in tutte le regioni e, al contempo, a mantenere il medesimo servizio d’eccellenza in tutto il mondo.





Somers Vine entra a far parte di Expereo dopo una precedenza collaborazione con NTT Ltd, azienda in cui ha creato e guidato il Centro globale d’eccellenza per l’esperienza e l’analisi dei clienti. Allineando i risultati ottenuti con le analisi dei dati e più ampie informazioni sui clienti, il suo team ha creato una panoramica a 360 gradi sui clienti e sui segmenti principali. È una professionista con una comprovata esperienza nella realizzazione di funzioni correlate alle attività aziendali che forniscono informazioni concrete, contestualizzate e fruibili in quanto pongono il cliente al centro del processo decisionale.

“Ritengo che la progettazione mirata di esperienze connesse tra dipendenti e clienti traini l’impatto commerciale e finanziario”, ha dichiarato la signora Somers Vine. “Questo significa concentrarsi sulle opportunità di miglioramento continuativo delle attività grazie al feedback e utilizzando l’orientamento al processo, il processo decisionale basato sui dati, l’automazione digitale e la collaborazione, per realizzare un’esperienza cliente e capacità di approfondimento utilizzabili in tutta l’organizzazione”.

Ben Elms, Chief Revenue Officer presso Expereo, dichiara: “Grazie alla sua esperienza nella realizzazione di esperienze cliente supportate da approfondimenti basati sui dati, Amory è la candidata perfetta per guidare l’esperienza cliente di Expereo a livello regionale e globale. Sono davvero entusiasta che entri a far parte del nostro team, un avvenimento che segna l’inizio di un’ottima collaborazione, mentre portiamo Expereo a nuovi livelli nel 2023, sempre con i clienti al centro della nostra attività”.

L’annuncio della nomina di Somers Vine fa seguito a un anno di espansione dinamica per Expereo, che continua a investire nei team aziendali per creare un’esperienza cliente fluida e rispondere alle esigenze dei clienti, che chiedono una connettività affidabile con soluzioni agili e su misura, ovunque nel mondo.

Informazioni su Expereo

Expereo è un leader globale nelle soluzioni di rete gestite, tra cui Global Internet, SD-WAN/SASE ed Enhanced Internet. Con un’ampia presenza globale, Expereo è il partner di fiducia del 30% delle società Fortune 500. Alimenta siti aziendali e governativi in oltre 190 paesi, aiutando i clienti a migliorare la produttività e potenziando le reti e i servizi cloud con l’agilità, la flessibilità e il valore di Internet, con performance ottimali delle reti.

Expereo è stata acquisita nel mese di febbraio 2021 da Vitruvian Partners. La società internazionale di capitale per la crescita e di buyout ha acquisito una quota di maggioranza dall’importante società europea di private equity Apax Partners SAS.

Per ulteriori informazioni visitare: www.expereo.com.

