Amilon acquisisce il 51% di Amazing: nasce la nuova Spiiky

Amilon, società del Gruppo Zucchetti, guidata da Andrea Verri e Fabio Regazzoni, ha acquisito il 51% di Amazing, società fondata a Modena da Matteo Manelli, Matteo Venturelli, Simone Barbolini e Marcello Maletti.

Amazing è proprietaria di Spiiky: un’applicazione rivoluzionaria che consente agli utenti di risparmiare sugli acquisti di tutti i giorni e alle aziende (negozi fisici o e-commerce) di dare visibilità ai propri prodotti e servizi, attraverso un sistema promozionale senza costi fissi.

L’operazione di acquisizione si è completata attraverso un aumento di capitale sottoscritto da Amilon che ha portato l’azienda milanese al 51% nel capitale di Amazing.

Fabio Regazzoni, CEO di Amilon – Spiiky ha affermato che questa operazione rappresenta un grande punto di svolta per l’azienda e si inserisce in una strategia di acquisizioni che Amilon sta portando avanti per completare l’offerta e porsi come interlocutore privilegiato anche per small merchant e consumatore finale.

Le sinergie tra Amilon e Amazing sono evidenti: Amilon trae la sua grande forza nella vendita di gift card alle aziende, mentre Amazing ha sviluppato negli anni una notevole esperienza nella valorizzazione del consumatore. Inoltre, Amazing porterà ad Amilon grande competenza nella gestione degli small merchant, per sviluppare un’offerta “locale” anche nell’ambito del welfare aziendale. Infine, Amilon e Zucchetti possono mettere in campo relazioni dirette con tutti i principali merchant (retailer) italiani e hanno una presenza già importante nel mondo Hospitality, che può servire a Spiiky per accelerare la crescita a livello nazionale, oltre a una forza commerciale notevole e a grandi sinergie in ambito marketing e comunicazione.

L’operazione si è subito concretizzata con il lancio della nuova versione della app Spiiky, rivisitata interamente nella grafica e nell’usabilità e arricchita di nuovi importanti contenuti. Il cuore pulsante è un wallet digitale che contiene coupon e offerte per il consumatore e che gli consente di risparmiare negli acquisti di tutti i giorni. Il nuovo wallet Spiiky è anche custode delle card dell’utente, carte fedeltà digitalizzate e gift card, alle quali accede con il welfare aziendale o con regali e premi ricevuti.

La nuova app Spiiky sarà anche shop digitale di gift card e waypoint di ogni acquisto online dell’utente perché ogni operazione genererà cashback, permettendo di accumulare crediti, poi trasformabili in gift card.