American Express apre una Centurion Lounge da 16.000 piedi quadri all’aeroporto internazionale di San Francisco

La lounge raddoppia le dimensioni, propone un nuovo menù curato dall’Executive Chef Ravi Kapur, nominato ai James Beard Award, e vini di provenienza locale selezionati da Anthony Giglio, Wine Director della Centurion Lounge

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Oggi American Express (NYSE:AXP) ha riaperto la Centurion Lounge presso l’aeroporto internazionale di San Francisco (SFO), dopo un recente ampliamento. Con una superficie di 16.000 piedi quadrati, le dimensioni del locale ora sono quasi raddoppiate, i coperti sono più numerosi ed è stato aggiunto un bar con una selezione di vini speciali a cura del sommelier e Wine Director della Centurion Lounge Anthony Giglio, oltre a un nuovo menù proposto da Ravi Kapur, Executive Chef del Liholiho Yacht Club di San Francisco.





“Siamo entusiasti di iniziare il nuovo anno con l’apertura della nostra Centurion Lounge presso l’aeroporto internazionale di San Francisco”, ha commentato Pablo Rivero, vicepresidente e direttore generale di Global Lounge Experiences. “Con menù, vino e arte d’eccezione ispirati alla California settentrionale, questa lounge ben arredata è stata progettata per il relax dei titolari di carte, che si preparano per viaggiare”.

La Centurion Lounge presso l’aeroporto SFO ora disporrà di maggior spazio per i titolari di carte idonei, tra cui due aree wine bar e caffetteria, sale da bagno aggiuntive, cabine telefoniche riservate, diversi spazi di lavoro privati ​​e altro ancora. La lounge si trova presso il Terminal 3, al piano ammezzato.

VINI DI PROVENIENZA LOCALE1

La lounge metterà a disposizione degli ospiti un nuovo bar dove gustare selezionate specialità enologiche, in particolare quattro vini della regione curati da Anthony Giglio, una rinomata autorità del settore. Il nuovo bar integra la scelta dei vini già esistente e gli ospiti possono degustare prodotti da tutta la California. La selezione sarà aggiornata stagionalmente e oggi propone la scelta tra Sonoma Chardonnay e Napa Valley Cabernet Sauvignon:

Selezione di Sonoma Chardonnay

Gundlach Bundschu Sonoma Coast Chardonnay 2020

Head High Sonoma County Chardonnay 2021

Sonoma Cutrer Les Pierres Sonoma Valley Chardonnay 2019

Walt Sonoma Coast Chardonnay 2019

Selezione di Napa Cabernet Sauvignon

Emblem Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

Miner Emily’s Cuvee Napa Valley Cabernet Sauvignon 2018

The Critic Napa Valley Cabernet Sauvignon 2019

Twenty Rows Napa Valley Reserve Cabernet Sauvignon 2020

“San Francisco è famosa nel mondo per i suoi prodotti d’eccellenza, e quindi la carta dei vini della Centurion Lounge nell’aeroporto internazionale di San Francisco è interamente dedicata alle uve locali della California”, ha dichiarato Anthony Giglio, sommelier e Wine Director della Centurion Lounge. “Per la nostra prima esperienza di selezione delle etichette di questi prodotti sono entusiasta di presentare due delle regioni vinicole più famose e affermate d’America: Sonoma e Napa Valley”.

MENÙ E DESIGN DI LIVELLO ELEVATO

La lounge offrirà un nuovo menù stagionale per celebrare i fornitori della Bay Area da parte di Ravi Kapur, Executive Chef del Liholiho Yacht Club. Lo chef hawaiano, nominato ai James Beard Award, continuerà a portare il suo stile unico alla Centurion Lounge presso l’aeroporto OFS con piatti ispirati alle sue origini e ai ricordi di famiglia, come cosce di pollo marinate al kochujang, zuppa di riso selvatico e cocco, aceto nero e carotine glassate al miele.

I consumatori apprezzano la possibilità di scegliere una ristorazione di alto livello nelle lounge aeroportuali frequentate durante i viaggi. Secondo un recente sondaggio Amex Trendex*, la maggioranza degli intervistati (64%) ha dichiarato che le proposte di cibi e bevande d’eccellenza sono l’elemento che preferiscono nelle lounge degli aeroporti.

Dal pavimento al soffitto, la lounge presenterà due rivestimenti murali personalizzati dell’artista astratta Tracie Cheng e un nuovo design d’interni che richiama le vigne locali, il paesaggio e l’iconica nebbia di San Francisco, per dare agli ospiti un senso di relax.

UN ACCESSO SENZA PARAGONI

Con una maggior scelta di lounge rispetto a qualsiasi altra società emittente di carte di credito sul mercato, nonché unico emittente di carte di credito a possedere una propria lounge presso l’aeroporto SFO, l’American Express Global Lounge Collection™ è solo uno dei numerosi modi in cui American Express offre ai titolari di carte il supporto durante i viaggi. American Express continua a migliorare la rete delle Centurion Lounge con nuove sedi e con l’ampliamento delle strutture esistenti. American Express ha annunciato progetti di apertura di nuove lounge presso il Reagan National Airport (DCA) di Washington, D.C., e l’Hartsfield-Jackson Atlanta Airport (ATL), rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

*LA METODOLOGIA DI AMEX TRENDEX

Questo sondaggio online di Amex Trendex è stato condotto tra il 4 novembre e il 7 novembre 2022 su un campione di 2.000 adulti con un indice HHI> 70k+ che viaggiano in aereo almeno una volta all’anno. Le interviste sono state condotte online. I risultati del sondaggio completo presentano un margine di errore di più o meno 2 punti percentuali.

