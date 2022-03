Amadis collabora alla prima applicazione mondiale SoftPOS basata sugli standard nexo con la divisione PayPlug del Groupe BPCE

La soluzione permette di accettare pagamenti standardizzati su smartphone, tablet e COTS

MONTRÉAL e PARIGI–(BUSINESS WIRE)–PayPlug (parte delle attività di pagamento del Groupe BPCE) ha scelto Amadis, editor globale di software per i pagamenti, per l’implementazione della sua applicazione di accettazione dei pagamenti basata su nexo, su diversi terminali tradizionali e su dispositivi Android SoftPOS, tramite un approccio standardizzato di accettazione dei pagamenti, indipendente dalle strutture di elaborazione delle carte EMV® Level 2. Questa strategia riduce drasticamente i tempi di implementazione e i costi di manutenzione, oltre a fornire a PayPlug la proprietà delle sue soluzioni di accettazione delle carte. L’alleanza si fonda sullo storico partenariato tra Amadis e PayPlug.

La nuova applicazione di PayPlug consente a ogni professionista del punto vendita di offrire al cliente l’esperienza di check out, il POI (punto di interazione), ovunque sia necessario, abilitando i dispositivi Android NFC COTS (Commercial-Off-The-Shelf) quali smartphone, tablet o strumenti professionali dedicati.

“Amadis ci ha fornito un modo efficace per offrire alle piccole e medie imprese (PMI) nostre clienti opzioni nuove e all’avanguardia per accettare pagamenti con carta fisica”, ha commentato Antoine Grimaud, CEO di PayPlug. “Prevediamo che la soluzione genererà nuove opportunità di guadagno per i nostri utenti, creando al contempo nuovi punti di accettazione dei pagamenti in diversi paesi e migliorando l’esperienza del cliente”.

La nuova applicazione di PayPlug comprende tutti i componenti di Amadis One (la soluzione SoftPOS di Amadis), in particolare OLA (Open Level 2 API). OLA è un layer di astrazione che consente alle aziende di eseguire un’applicazione di pagamento con lo stack EMV Level 2 di qualsiasi produttore di terminali o SoftPOS. Le imprese possono quindi essere totalmente agnostiche dai dispositivi di pagamento e indipendenti da ecosistemi, hardware e sistemi operativi.

“La più recente applicazione di PayPlug rappresenta una nuova era nell’accettazione dei pagamenti, e siamo entusiasti di far parte di questa soluzione”, ha sottolineato Emmanuel Haydont, CEO di Amadis. “I protocolli nexo sono una realtà per i clienti; Amadis ne semplifica l’implementazione e riduce i costi, aiutando al contempo le imprese a velocizzare le implementazioni e ad accedere a numerosi paesi”.

“Siamo lieti di accogliere PayPlug, con i suoi clienti, come azienda che più di recente trae vantaggio dalla nostra opera di standardizzazione”, spiega Jacques Soussana, segretario generale per gli standard di nexo. “Le nostre specifiche e protocolli eliminano le barriere che solitamente caratterizzano l’ecosistema di accettazione dei pagamenti, anche quelli non tradizionali come le piattaforme di accettazione mobili quali smartphone, tablet e COTS”.

Per una maggiore interoperabilità della soluzione, l’applicazione di PayPlug doveva integrarsi efficacemente con gli standard nexo di pagamento. Amadis ha semplificato l’implementazione tramite la sua struttura aperta, basata sugli standard, conforme alle specifiche nexo e subito pronta per l’utilizzo.

Informazioni su PayPlug

PayPlug è la soluzione francese omnicanale di pagamento tramite carta dedicata alle PMI. Dal 2012 offre ai tradizionali operatori del mercato un’alternativa facile da usare e all’avanguardia. Questa fintech si affida, tra le altre cose, anche a un ecosistema esclusivo di partner e funzionalità integrate per semplificare tutto ciò che riguarda i pagamenti per i suoi 15.000 clienti, distributori al dettaglio e operatori di e-commerce in Europa. Dopo aver acquisito lo status di Istituto di pagamento approvato dall’ACPR Banque de France, PayPlug è entrata a far parte del Groupe BPCE nel mese di aprile del 2017; negli ultimi tre anni ha registrato una crescita che sfiora il 100% su base annua. www.payplug.com

Informazioni su nexo standards

nexo standards è l’associazione impegnata nell’eliminazione delle barriere che caratterizzano l’attuale e frammentato ecosistema globale di accettazione dei pagamenti. Consente di accettare pagamenti in modo rapido, indipendente dai confini e globale grazie alla standardizzazione dello scambio dei dati tra tutte le parti che intervengono in queste transazioni. Le specifiche e i protocolli di messaggistica di nexo, universalmente applicabili e totalmente aperti, sono conformi agli standard ISO 20022. www.nexo-standards.org/

Informazioni su Amadis

Amadis con il suo software in esecuzione su oltre 40 milioni di dispositivi in tutto il mondo, è un leader nella tecnologia dei software di pagamento conformi. L’azienda fornisce soluzioni stato dell’arte per l’editing e lo sviluppo software a commercianti globali, produttori di dispositivi e fornitori di servizi di pagamento. Amadis offre ai commercianti la maggior gamma di opzioni tecnologiche software di accettazione dei pagamenti del settore, basate sugli standard più efficienti disponibili, e indipendenti dall’hardware, dal segmento verticale o dall’area geografica di vendita al dettaglio. L’azienda offre al comparto un team d’eccellenza di professionisti del software e propone soluzioni a fintech, società di elaborazione e commercianti internazionali in oltre 23 paesi. Per ulteriori informazioni visitare www.amadis.ca.

