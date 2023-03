Altum Technologies scelta da Chevron Technology Ventures per il programma Catalyst

HELSINKI–(BUSINESS WIRE)–Altum Technologies, azienda finlandese che ha sviluppato un metodo tecnologico brevettato per la pulitura, è stata scelta per partecipare al programma Catalyst di Chevron Technology Ventures (CTV). La deep tech ha sviluppato una soluzione leader di mercato basata su ultrasuoni ad alta potenza che migliora l’efficienza dei processi senza fermare la produzione. Il programma di collaborazione offre ad Altum Technologies la piattaforma per promuovere ulteriormente e implementare la sua tecnologia Zero Process Downtime (ZPD) a livello globale.





Sporcamento e incrostazioni sono problemi che si verificano nella maggior parte dei processi industriali e che causano fermi periodici, programmati o meno, per la difficile e costosa rimozione dei depositi. Il fermo parziale o totale delle attività aziendali per intervenire manualmente sugli impianti produttivi, e consentire la pulitura dei macchinari, è una pratica costosa considerata come uno dei costi legati alle attività dell’impresa.

