Altium, IPC Education Foundation e Arduino annunciano una concorso di progettazione elettronica per studenti

Collaborare per promuovere le innovazioni STEM finalizzate al cambiamento ambientale

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Altium LLC, azienda software leader nelle schede di circuiti stampati (PCB), ha stretto un sodalizio con IPCEF (IPC Education Foundation) e Arduino per lanciare il primo concorso di progettazione elettronica per studenti, allo scopo di coinvolgere, istruire e migliorare le capacità di design delle schede di circuiti stampati (Printed Circuit Board, PCB), sviluppando contestualmente soluzioni STEM per le sfide ambientali.





La Innovation for Environmental Change 2021 International Student Design Competition (Innovazione per il cambiamento ambientale 2021, concorso di design internazionale per studenti) (#PCBeTheChange) impegna squadre composte da studenti a dare un contributo nell’affrontare i problemi ambientali comuni utilizzando gli strumenti didattici di Altium e l’hardware di Arduino.

Squadre composte da studenti delle superiori e universitari useranno il software PCB Upverter Modular e Arduino Portenta H7 per creare un prototipo di design che servirà a migliorare l’ambiente nella rispettiva zona locale di ognuna delle squadre partecipanti. Esse dovranno affrontare una o più questioni ambientali, quali inquinamento atmosferico, qualità dell’acqua e captazione di energia solare.

Come spiega Lotte Nørregaard Andersen, a capo di Arduino Education, “in Arduino riteniamo che sia cruciale fornire mezzi agli scienziati del futuro per affrontare le comuni sfide del nostro tempo affidandosi alla tecnologia. Siamo felici di lavorare insieme ad Altium LLC e alla IPC Education Foundation nel concorso di design internazionale per studenti Innovation for Environmental Change 2021; questo concorso si addice davvero al nostro obiettivo di creare la prossima generazione di soluzioni STEM.”

Le squadre partecipanti possono prendere parte alla sfida di progettazione e al contempo avvalersi dei moduli di addestramento di Altium Upverter Education, oltre allo strumento Upverter Modular. Altium presenta molteplici iniziative didattiche volte a sostenere gli insegnanti STEM delle scuole superiori e gli studenti, unitamente ai programmi per il supporto di studenti universitari e di professionisti del settore.

“Gli studenti che apprendono la progettazione elettronica possono avere un’ampia panoramica su come progettare il loro hardware grazie ad un training guidato, in moduli di facile comprensione. Siamo onorati di fungere da sostegno alla prossima generazione di progettisti elettronici, organizzando il corso di studi e fornendo gli strumenti di cui gli studenti necessitano per il concorso”, ha aggiunto Rea Callender, vicepresidente di Upverter Education.

Le squadre vincenti avranno l’opportunità di ricevere premi in denaro per ciascuna categoria, ovvero scuole superiori e università: 1500 USD (1o premio), 750 USD (2o premio) e 500 USD (3o premio), accesso gratuito all’IPC APEX EXPO di San Diego (California) dal 25 al 27 gennaio 2022, oltre all’accesso virtuale ad AltiumLive 2022 CONNECT, situato nelle vicinanze dell’IPC APEX EXPO presso il San Diego Convention Center. I modelli saranno messi in mostra presso lo stand IPC Design; i premi verranno presentati in occasione dell’evento dedicato IPC APEX EXPO STEM.

Charlene Gunter, direttrice senior di IPCEF, ha dichiarato: “Riteniamo che opportunità ed esperienze come questa consentiranno agli studenti di ottenere consapevolezza e accesso al settore dell’elettronica industriale, aiutandoli un giorno a raggiungere i loro obiettivi professionali. Questo sodalizio collaborativo con Altium, Upverter Education e Arduino, evidenzia i nostri reciproci obiettivi, che sono quelli di coinvolgere e istruire gli studenti nel design PCB, e ci auguriamo un giorno di poter ammirare la creatività e le soluzioni che queste squadre produrranno.”

L’iscrizione, aperta a tutti, è disponibile tramite Upverter Education per la sfida di progettazione e si apre lunedì 16 agosto, per concludersi venerdì 1° ottobre; i progetti delle squadre potranno essere ricevuti online fino a venerdì 19 novembre. I vincitori del concorso saranno annunciati venerdì 17 dicembre, e l’annuncio sarà seguito dalle presentazioni virtuali dedicate al primo e ai secondi classificati.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Upverter.Education@altium.com.

Informazioni su Altium

Altium LLC (ASX:ALU), società di software globale con sede a San Diego (California), accelera il passo dell’innovazione attraverso l’elettronica. Da oltre 30 anni Altium produce software che massimizza la produttività degli ingegneri elettronici e dei progettisti di schede di circuiti stampati (Printed Circuit Board, PCB). Dagli inventori indipendenti alle grandi multinazionali, un numero sempre maggiore di progettisti e ingegneri di PCB sceglie il software Altium per ideare e realizzare prodotti elettronici.

Informazioni su Upverter Education

Upverter Education, lanciato da Altium nel settembre 2020, affronta un’importante esigenza della società, fornendo mezzi agli docenti STEM che insegnano elettronica, progettazione elettronica e robotica con strumenti essenziali gratuiti e risorse di studio. Il programma ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il premio EdTech Breakthrough, per la migliore soluzione di apprendimento di ingegneria, e il Gold STEVIE® American Business Award, che hanno dato maggior forza all’approccio innovativo di Altium nel sostegno della formazione STEM.

Informazioni su IPC Education Foundation (IPCEF)

IPC Education Foundation crea consapevolezza circa le carriere che il settore dell’elettronica industriale offre agli studenti delle superiori e agli universitari, fornendo loro opportunità di avvalersi di esperti, corsi e conoscenze mediante programmi chiave: 1) Il programma IPC Student Chapter offre borse di studio, istruzione standard di settore, contatti con il settore e accesso a gare pratiche, specialmente con il sostegno di esperti del settore e professionisti; 2) le biblioteche per iscritti IPC Video consentono agli studenti delle superiori e agli universitari la consultazione di contenuti relativi al settore e 3) una serie di iniziative coinvolgenti, come eventi in presenza/virtuali, webinar e attività in aula.

Informazioni su Arduino

Arduino è la principale impresa di hardware e software open-source al mondo. Nata per fornire una piattaforma di facile utilizzo a chi crea progetti interattivi, Arduino ha raggiunto una crescente comunità e si è adattata a nuove esigenze e sfide, espandendo le proprie competenze a prodotti per IoT (Internet delle cose, Internet of Things), accessori indossabili, stampa 3D e ambienti integrati. A tutt’oggi la comunità Arduino comprende circa 30 milioni di utenti attivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

