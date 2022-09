Alpega riunisce i professionisti europei del settore dei trasporti

L’evento annuale WConnecta a Barcellona consente di fare networking, scoprire nuove opportunità di business, concentrarsi sulla riduzione di emissioni di CO 2 .

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–È già iniziato il conto alla rovescia per il raduno dei professionisti del settore deil trasporto merci leader di mercato in Europa. Tra meno di due mesi, Barcellona accoglierà vettori, spedizionieri e altri operatori del settore per la 12ª edizione di WConnecta.

L’evento si svolgerà venerdì, Il 21 ottobre 2022, presso l’Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, Spagna e offrirà numerose opportunità di business ai partecipanti. Alpega prevede la presenza di oltre 500 partecipanti nella città spagnola, in rappresentanza di oltre 100 aziende di tutta Europa, tra cui Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Romania, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Germania e molte altre.

Dopo 2 anni di limiti forzati alla partecipazione a causa del Covid-19, WConnecta sarà nuovamente operativa a pieno regime. Il suo format è ideale per stringere partnership che altrimenti richiederebbero settimane per essere consolidate. Sarà quindi possibile rafforzare le alleanze e trovare partner per esplorare nuove opportunità di business attraverso il format di successo dello Speed Networking e con incontri privati pre-schedulati nell’Area Cargo. WConnecta è il modo più semplice e veloce per incontrare e fare networking con molte persone in un unico luogo.

Un evento unico in un momento unico

Questa nuova edizione di WConnecta giunge in un momento in cui il trasporto merci si sta muovendo verso la mobilità sostenibile mentre il mondo si trova ad affrontare le sfide del cambiamento climatico. La collaborazione tra aziende diventa ora più che mai necessaria, rendendo WConnecta il luogo perfetto per i vettori per espandere la propria rete di contatti non solo per far crescere il proprio business, ma anche per contribuire, riducendo il numero di chilometri a vuoto e ottimizzando ogni viaggio, a minimizzare l’impronta di carbonio del settore.

“Siamo onorati di contribuire a riunire la comunità dei trasportatori responsabili della movimentazione delle merci in Europa, aiutandoli a svolgere il loro lavoro vitale in modo più ecologico”, ha dichiarato Roeven Cuypers, Chief Marketing Officer del Gruppo Alpega.

È ora di tornare all’evento che tutti i professionisti del trasporto stavano aspettando. Sfide future nel settore richiederanno la collaborazione tra aziende, e WConnecta, il meeting in cui la comunità di borse cariche dell’ Alpega Group, a cui Teleroute e Wtransnet appartengono, è il posto giusto per trovarli.

Le iscrizioni, con posti limitati, sono ancora aperte a questo link.

Contacts

Olga Álvarez



Communications & Events Manager, Alpega Group



olga.alvarez@alpegagroup.com