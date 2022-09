Alpega nomina Frans van Buuren a Chief Human Resources Officer

Attenzione particolare all’impegno di lungo termine per lo sviluppo dei talenti a sostegno di una forte crescita aziendale.

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Alpega Group, fornitore leader a livello mondiale di software SaaS per la gestione dei trasporti basato su cloud, ha annunciato che Frans van Buuren è entrato a far parte di Alpega per guidare una crescita strategica dei talenti in tutta l’organizzazione.

Van Buuren ha maturato oltre 25 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, lavorando per aziende molto apprezzate, tra cui Exela Technologies, Stryker Corporation e Xerox Corporation. Frans è stato trai primi a costruire la forza lavoro europea di Cisco negli anni ’90. Come filo conduttore dei suoi ruoli precedenti, ha costantemente trasformato la funzione HR da una funzione di supporto amministrativo puramente tattico a un ruolo strategico di business partner HR e ha agito come agente del cambiamento per l’intera organizzazione.

“Vincere la battaglia per i talenti è fondamentale per mantenere il percorso di crescita che Alpega e il mercato SCM stanno attualmente vivendo. Volevamo far crescere il nostro team di leadership con l’aggiunta di un leader comprovato che è riuscito con successo a trasformare il modo in cui pensiamo di attrarre e trattenere i migliori talenti del mercato”, ha dichiarato Todd DeLaughter, Group CEO di Alpega.

“La pandemia e le attuali sfide macroeconomiche hanno stimolato la digitalizzazione della gestione della supply chain, che storicamente era un settore in cui molte aziende investivano poco. Il mercato dei trasporti in cui opera Alpega sta accelerando la crescita, ed alcuni analisti che prevedono un CAGR fino al 20% nei prossimi 5 anni. Alpega è ben posizionata per beneficiare di questa nuova ondata di crescita del mercato e Frans ci aiuterà a consolidare ulteriormente il team affinché possa perseguire tale obiettivo di crescita”, ha continuato DeLaughter.

“Sono stato colpito dal modo in cui Alpega ha effettuato la transizione verso una piattaforma di trasporto digitale e dal modo in cui Alpega può fare una differenza tangibile per molte aziende nel loro percorso verso la mobilità sostenibile. Oggi più che mai, le persone vogliono lavorare per aziende che abbiano una vera e propria finalità nonché la capacità di migliorare il mondo in cui viviamo quotidianamente. Sono entusiasta di unirmi a questo team di grande talento e non vedo l’ora di iniziare il nostro viaggio per costruire una grande azienda”, ha dichiarato Frans van Buuren.

Informazioni su Alpega

Il Gruppo Alpega è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dei software per la logistica e offre soluzioni modulari che coprono tutte le esigenze di trasporto e di complessità logistica. Riunendo le migliori soluzioni e competenze di mercato, il Gruppo Alpega ha creato l’unica suite software end-to-end scalabile del settore dei trasporti.

Alpega TMS consente ai professionisti del trasporto di gestire i processi logistici e di supply chain, trasformando le catene di fornitura globali e locali in ecosistemi collaborativi, coinvolgendo tutte le parti interessate. La scalabilità unica di Alpega TMS e le migliori soluzioni standalone garantiscono agli spedizionieri un sistema che si evolve insieme alle loro esigenze, indipendentemente dalla complessità dei loro processi logistici. La nostra soluzione di procurement di merci, TenderEasy, offre una soluzione di livello mondiale per l’approvvigionamento di fornitori di trasporto per via aerea, terrestre e marittima. In termini di interscambio di merci, 123cargo, Teleroute e Wtransnet sono i principali marketplace europei progettati per abbinare le spedizioni spot e la relativa capacità dei camion.

Queste piattaforme e i dati che vi confluiscono, insieme ai nostri oltre 30 anni di esperienza nel settore dei trasporti, ci permettono di far sì che le aziende possano ottimizzare la pianificazione e l’esecuzione della supply chain, beneficiando di costi inferiori e maggiore visibilità. Tutte le soluzioni di Alpega si combinano per creare valore aggiunto per i clienti. La nostra comunità di 85.000 trasportatori e 350.000 membri è connessa elettronicamente ogni giorno per gestire con successo i processi di trasporto critici. Alpega è presente in 80 paesi del mondo e impiega oltre 500 persone di 31 nazionalità diverse.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.alpegagroup.com

