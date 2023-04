Alpega Group figura nel report dedicato ai sistemi di gestione dei trasporti del Magic Quadrant™ 2023 a cura di Gartner®

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Alpega Group, fornitore leader di complete soluzioni software per il trasporto, annuncia con orgoglio di essere stato riconosciuto tra i Challenger nel Quadrante Magico 2023 di Gartner per il settore dei sistemi di gestione dei trasporti (TMS). Questa relazione, a cura di Gartner, fornisce una panoramica esaustiva sui prodotti TMS attualmente disponibili sul mercato, valutando i vendor tecnologici in base alla capacità di esecuzione e alla completezza della visione.





Essendo il solo fornitore specializzato in TMS con sede in Europa, Alpega TMS vanta un’approfondita comprensione delle esigenze e sfide uniche che i clienti della regione devono affrontare. Questa competenza, abbinata a una completa rete di trasportatori europei, permette ad Alpega di fornire un supporto senza paragoni nell’implementazione di riusciti progetti per i trasporti in tutto il continente e nelle aree mondiali in cui i clienti europei fabbricano e vendono i loro prodotti.

“Siamo entusiasti di questo riconoscimento di Gartner per la nostra soluzione TMS”, ha commentato Todd DeLaughter, CEO di Alpega Group. “Il nostro approccio avanzato di debutto sul mercato, in cui il packaging dei prodotti viene realizzato per consentire ai clienti di iniziare ‘in piccolo’ e di crescere assieme a noi, combinato con le recenti performance eccezionali del team commerciale, ha portato a importanti acquisizioni di nuovi clienti. Siamo orgogliosi del riconoscimento da parte di Gartner per la nostra soluzione e questo, da parte nostra, riafferma l’impegno per l’offerta di prodotti innovativi e flessibili in grado di soddisfare le esigenze esclusive dei clienti”.

Gli abbonati Gartner possono accedere alla relazione completa del Quadrante Magico per i sistemi di gestione dei trasporti da questo link Dichiarazione di non responsabilità di Gartner

Nota come Alpega Group dal 2020 al 2023 e come inet-logistics dal 2011 al 2019.

