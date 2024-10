Alliant National Title Insurance Company firma un accordo per essere acquistata da Dream Finders Homes

LONGMONT, Colo.–(BUSINESS WIRE)–Alliant National Title Insurance Company e l’affiliata (“Alliant National”) hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per essere acquisite da Dream Finders Homes, Inc. (“DFH”) (NYSE: DFH).





Presidio Investors (“PI”) ha rilevato Alliant National nel 2018 ed è stata cruciale nell’aiutare la società a stabilire solidi processi interni, ampliare la presenza geografica, migliorare l’efficienza operativa e promuovere l’innovazione tecnologica. Nel 2023, Alliant National ha creato un strumento per il rilevamento delle truffe leader nel settore, progettato specificamente per semplificare le procedure di una transazione immobiliare. Questa soluzione unica è interamente personalizzabile per le agenzie che forniscono atti di proprietà immobiliare ed è dotata di solide capacità di prevenzione delle truffe abilitate dall’intelligenza artificiale (IA). Meredith Moss, Presidente del CdA, ha dichiarato, “Alliant National ha continuato ad aumentare la sua quota di mercato attraverso un servizio di punta agli agenti degli atti, grazie a una piattaforma innovativa di software e applicazioni di IA all’avanguardia. L’annuncio di Dream Finders riconosce il valore creato dall’approccio particolare di Alliant National, che dà priorità sia alle relazioni che alla tecnologia”.

Chris Puscasiu, Managing Partner di Presidio, ha dichiarato, “Sono stati sei anni entusiasmanti di un percorso che ha visto Alliant National aumentare notevolmente la sua presenza e sviluppare gli strumenti su scala e assistere i suoi clienti. Ciononostante, l’incertezza durante la pandemia e le recenti sfide del mercato degli alloggi, il continuo investimento della Società nella crescita le è valso il riconoscimento come leader nell’innovazione nel suo spazio, come dimostrato da questa transazione“.

La relazione si è sviluppata in quasi 30 anni con agenti di titoli indipendenti che hanno facilitato questa transazione entusiasmate. David Sinclair, President & CEO di Alliant National, ha dichiarato, “Siamo entusiasti di diventare parte dell’ecosistema Dream Finders e immaginiamo un futuro luminoso insieme. La collaborazione di un costruttore innovativo, una forte agenzia di atti e il team di sottoscrittori di Alliant National promuoverà il nostro successo e la nostra crescita a lungo termine fino a diventare un partner immobiliare a livello nazionale”.

La chiusura di questa transazione è soggetta alle autorizzazioni regolatorie.

Si prega di consultare il relativo comunicato stampa di Dream Finders Homes.

Informazioni su Alliant National Title Insurance Company

Alliant National, con sede a Longmont, Colorado, è un sottoscrittore di assicurazioni sugli atti d proprietà con oltre 700 agenti indipendenti in 32 Stati e il Distretto di Columbia. Alliant National è incentrata esclusivamente sul successo degli agenti indipendenti, come il più grande sottoscrittore nel Paese senza operazioni dirette o affiliate.

Informazioni su Presidio Investors

Presidio Investors è un’azienda di capitali privati incentrata su investimenti in società del mercato medio. Guidata dall’impegno nella crescita strategica e nella creazione di valore, Presidio Investors collabora con straordinari team dirigenti per ottenere il successo a lungo termine.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

