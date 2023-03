All’edizione 2023 di Promat Hai Robotics riceve il premio per l’innovazione

FREMONT, California–(BUSINESS WIRE)–Hai Robotics, leader nella fornitura di soluzioni di magazzinaggio automatizzate intelligenti, ha ricevuto l’MHI Innovation Award for Best Innovation of an Existing Product (premio MHI per l’innovazione – migliore innovazione di prodotto esistente) per A42T, sistema Autonomous Case-handling Robot (ACR). Il prestigioso premio è stato annunciato in occasione di ProMat 2023, evento tenutosi a Chicago il 22 marzo.





L’MHI Innovation Award riconosce l’opera rivoluzionaria di Hai Robotics nello sviluppo di soluzioni di stoccaggio e recupero automatizzati (automated storage and retrieval solutions – ASRS) nonché l’impegno dell’azienda nel promuovere il successo dei clienti grazie a tecnologie di punta e innovative.

L’ACR A42T è il primo sistema goods-to-person con capacità di estensione verso l’alto, abilità che rende possibile lo stoccaggio di articoli fino a 10m di altezza, senza vincoli in termini di supporto di stoccaggio. Si tratta di un apparato altamente intelligente, in grado di movimentare la maggioranza delle tipologie e delle dimensioni di contenitori o tote, comprese le scatole di cartone, in scaffali industriali standard. Mentre sistemi simili spesso hanno necessità di strutture ad hoc uniche e costose, con opzioni di tote limitate, l’ACR A42T vanta un design robotico rivoluzionario che svincola i magazzini dalla rigidità imposta in passato dai sistemi ASRS. Questo robot offre la massima flessibilità di sistema tipica della tecnologia AMR o AGV, permettendo di ottenere densità di stoccaggio moderne con il massimo utilizzo dello spazio verticale.

Il premio conferma la dedizione di Hai Robotics all’eccellenza, nonché la capacità dell’azienda di rendere disponibili soluzioni di automazione intelligenti che aiutano le imprese a incrementare l’efficienza, a ridurre i costi e l’impronta dei magazzini, aumentando la produttività nel complesso.

“Siamo molto soddisfatti di aver vinto l’Innovation Award a ProMat 2023”, ha commentato Brian Zheng, CEO di Hai Robotics USA. “Si tratta di un riconoscimento del duro lavoro, della dedizione e dell’impegno a promuovere l’innovazione nel settore della nostra squadra. Siamo fieri di essere all’avanguardia nell’automazione intelligente dei magazzini e intendiamo continuare a creare soluzioni avanzate che aiutino i nostri clienti a mantenere una posizione di vantaggio”.

L’evento ProMat 2023 ha riunito varie migliaia di esperti del settore, professionisti e aziende giunti da tutto il mondo per presentare nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni in ambito di automazione e movimentazione dei materiali. Si tratta di un’ottima occasione per esplorare nuove tecnologie. I visitatori hanno avuto la possibilità di vedere una dimostrazione dal vivo di picking da 10m da parte dell’ACR A42T di tote prelevati da una delle strutture più alte realizzate all’evento.

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e desideriamo ringraziare MHI per avere organizzato un evento eccezionale”, ha commentato Rebecca Lennartz, Direttrice marketing presso Hai Robotics USA. “Continueremo a spingere l’innovazione nel settore e ad aiutare le imprese a conseguire i propri obiettivi di automazione”.

Informazioni su HAI Robotics

Hai Robotics è leader globale in ambito di sistemi automatizzati di stoccaggio e recupero (ASRS). Le soluzioni ASRS dell’azienda offrono una densità di immagazzinaggio moderna, con una riduzione dell’impronta di stoccaggio dei clienti fino al 75%, un aumento dell’efficienza del flusso di lavoro fino a quattro volte superiore, precisione di picking fino a oltre il 99,9% e il miglioramento di oltre il 170% della percentuale giornaliera di ordini evasi.

I robot di movimentazione automatizzata di casse (ACR) dell’azienda rappresentano l’apparecchiatura fondamentale dei sistemi che offre. Massimizzano l’utilizzo dello spazio verticale, gestendo l’immagazzinaggio di articoli a 10 metri di altezza. Le soluzioni dell’azienda sono indipendenti dai supporti di stoccaggio, caratteristica che consente di costruire ASRS a partire da quasi tutte le scaffalature standard. Inoltre le apparecchiature sono idonee per bidoni, scatole di cartone e una rosa di contenitori della gran parte delle dimensioni e tipologie, nonché per una gamma di materiali.

Hai Robotics mette a disposizione soluzioni ASRS intelligenti per applicazioni nel mondo reale.

Per maggiori informazioni su Hai Robotics e A42T ACR visitare il sito web dell’azienda https://www.hairobotics.com/

