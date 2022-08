Alkegen annuncia l’aumento della capacità produttiva di fibra di vetro microfine per sostenere la crescente domanda di batterie e filtrazione

L’azienda sta espandendo la capacità di produzione di fibra di vetro microfine negli Stati Uniti, in Europa e in Cina per sostenere la crescita futura.

BUFFALO, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Alkegen, una delle più grandi piattaforme di materiali speciali al mondo che fornisce materiali ad alte prestazioni utilizzati in applicazioni avanzate, tra cui mezzi di filtrazione, tecnologie per batterie, isolamento ad alte temperature e protezione antincendio, ha annunciato oggi un’espansione volta ad aumentare del 30% la sua capacità produttiva totale di fibra di vetro microfine (MFGF).

“Le nostre fibre di vetro microfini avanzate sono componenti fondamentali per molti dei prodotti più innovativi al mondo, dai dispositivi medici ai pacchi batteria per veicoli elettrici”, ha dichiarato John Dandolph, presidente e amministratore delegato di Alkegen. “Questi ultimi investimenti riflettono il costante impegno di Alkegen nei confronti dei nostri partner nel settore delle tecnologie per le fibre, aumentando l’offerta in previsione della domanda futura, mentre continuiamo a sviluppare nuove e interessanti applicazioni speciali per queste fibre di vetro chimiche avanzate”.

Alkegen prevede di accelerare il potenziamento della capacità MFGF aggiungendo un totale di otto linee di produzione nel suo stabilimento in Bahrein e 22 linee nel suo stabilimento statunitense situato a Summerville, SC. L’azienda prevede inoltre di espandere e migliorare la capacità e le operazioni MFGF in Cina, raddoppiando l’attuale capacità rotativa nella regione.

“La nostra espansione di MFGF in Bahrain, Summerville, S.C., e Songyuan, Cina, fa sì che Alkegen si posizioni a livello globale come la migliore opzione per i clienti che apprezzano la qualità e la sicurezza delle forniture”, ha dichiarato Chris McPhillips, direttore generale di MFGF, Alkegen. “L’aggiunta di oltre 30 linee di produzione non solo contribuirà ad alleviare alcune delle tensioni della catena di approvvigionamento che abbiamo riscontrato nella prima metà dell’anno, ma garantirà che Alkegen continui a soddisfare la crescente domanda di MFGF in settori industriali in rapida crescita come le batterie, la filtrazione di aria e liquidi di fascia alta e i supporti per test medici”.

Informazioni su Alkegen



Alkegen, già Unifrax e Lydall Materials, crea materiali speciali ad alte prestazioni utilizzati, tra l’altro, in applicazioni avanzate come i veicoli elettrici, l’accumulo di energia, la filtrazione, la protezione antincendio e l’isolamento ad alta temperatura. Alkegen è integrata verticalmente attraverso molteplici piattaforme tecnologiche di processo, progettate con l’obiettivo finale di risparmiare energia, ridurre l’inquinamento e migliorare la sicurezza delle persone, degli edifici e delle attrezzature, realizzando la nostra missione di aiutare il mondo a respirare più facilmente, a vivere in modo più ecologico e ad andare più lontano che mai. Alkegen ha 75 stabilimenti di produzione che operano in 12 Paesi e impiega oltre 9.000 dipendenti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.alkegen.com.

