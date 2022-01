Alira Health si assicura un finanziamento di altri 40 milioni di dollari, guidato da Creadev

Questo investimento accelera il piano di Alira Health – offrire soluzioni sanitarie incentrate sul paziente e abilitate dalla tecnologia.

FRAMINGHAM, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Alira Health (www.alirahealth.com), una società di consulenza sanitaria globale basata sulla tecnologia, ha annunciato oggi la chiusura di un finanziamento grazie al quale ha raccolto 40 milioni di dollari. Alira Health intende usare i fondi per investire in soluzioni che coinvolgano attivamente i pazienti nell’offerta di servizi per società di assistenza sanitaria, pagatori e fornitori. Il finanziamento è stato fornito dal principale investitore attuale Creadev, una società d’investimento sempreverde sostenuta dalla famiglia francese Mulliez.

“La mission di Alira Health consiste nell’umanizzare l’assistenza sanitaria. Siamo estremamente lieti di avere il sostegno di investitori che condividono la nostra visione – mettere i pazienti al centro della trasformazione e dell’innovazione sanitaria”, ha detto Gabriele Brambilla, CEO e co-fondatore di Alira Health. “Questo investimento ci posiziona per guidare il mercato della fornitura di servizi che utilizzano i dati raccolti direttamente dai pazienti su piattaforme sanitarie digitali. I nostri clienti avranno un chiaro vantaggio nello sviluppo e nella commercializzazione dei prodotti utilizzando i dati forniti dai pazienti per informare ogni fase del ciclo di vita del prodotto”.

“Continuiamo ad essere favorevolmente impressionati dalla strategia e dalla crescita di Alira Health”, ha detto Yohann Gbahoué, Healthcare Managing Director presso Creadev. “La visione di Alira Health – l’innovazione sanitaria incentrata sul paziente, unita alla sua capacità di mantenere questa promessa – è davvero rivoluzionaria. Ci congratuliamo con Alira Health per le sue acquisizioni trasformative e contiamo di sostenerne la crescita organica e inorganica”.

Informazioni su Creadev

Creadev è una società di investimenti sempreverde che opera in tutto il mondo, controllata dalla famiglia Mulliez, fondatrice di una delle più grandi piattaforme di vendita al dettaglio Business to Consumer del mondo. Creadev si impegna a collaborare a lungo termine con imprenditori innovativi, che operano con passione e orientati alle persone, che si concentrano sulla creazione di un accesso diffuso a beni e servizi essenziali come l’assistenza sanitaria, il consumo sostenibile e il cibo. Con sede centrale a Parigi e sedi a New York, Shanghai e Nairobi, Creadev investe in aziende ben posizionate per crescere e diventare leader mondiali nei rispettivi settori. Lanciata nel 2002, Creadev ha investito oltre 1,8 miliardi di euro in aziende in fasi che vanno dal venture al growth equity e al buyout.

Informazioni su Alira Health

Alira Health è una società di consulenza internazionale incentrata sul paziente e sulla tecnologia, la cui mission consiste nell’umanizzare l’assistenza sanitaria. Lavoriamo con aziende sanitarie e di scienze della vita che cercano supporto attraverso l’intero ciclo di vita delle loro soluzioni. Dallo sviluppo all’assistenza medica, completiamo l’esperienza dei nostri clienti con uno spettro completo di servizi – soluzioni di ricerca e sviluppo clinico, consulenza basata sulla tecnologia e prove del mondo reale.

Il nostro team integrato e multidisciplinare di oltre 500 scienziati, specialisti in strategia, economisti, medici ed esperti in biostatistica opera nelle nostre sedi in Nord America, Europa e Asia e offre consulenza all’80% delle aziende operanti nel settore medico-tecnico e al 50% di quelle operanti nel settore farmaceutico che sono nel 50% superiore dei rispettivi settori.

Per saperne di più visitare il sito https://www.alirahealth.com/.

