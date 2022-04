Alira Health rafforza le attività cliniche con l’acquisizione di Sourcia

L’azienda completa le consolidate attività cliniche di Alira Health negli Stati Uniti e nell’area europea del Mediterraneo con una forte presenza nell’Europa centrale

FRAMINGHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Alira Health, una società globale di consulenza e tecnologia sanitaria, ha annunciato l’acquisizione di Sourcia, un’organizzazione di ricerca a contratto (CRO) che offre una gamma completa di servizi per studi clinici dalla fase I alla fase IV, con una particolare attenzione a biotecnologie, dispositivi medicali e terapie digitali. Sourcia è un’azienda europea fondata nel 2012 con sede a Zevenbergen, Paesi Bassi, e uffici operativi a Monaco di Baviera, Germania, e Vienna, Austria.

“La sempre maggiore necessità di uno sviluppo farmacologico efficiente, in termini di tempo e di rapporto costi-efficacia, sta trainando la domanda di servizi CRO. Riteniamo che il modello di outsourcing integrato di Sourcia sia particolarmente adatto alle esigenze del mercato di oggi”, è stata la dichiarazione di Benjamin Chambon, direttore commerciale di Alira Health. “Sourcia è un attore affermato sul mercato CRO europeo, forte di un team dirigenziale profondamente esperto e una solida reputazione nella community del venture capital (VC) grazie al suo modello di innovazione. Siamo davvero orgogliosi di accogliere quest’azienda in Alira Health”.

“Grazie al modello di outsourcing integrato esclusivo di Sourcia, i clienti biotech e medtech possono gestire gli studi clinici con il massimo livello di efficacia, efficienza e fiducia”, è il commento di Verena Koepke, managing partner di Sourcia. “Siamo davvero lieti di entrare a far parte di Alira Health e di espandere le nostre capacità di fornire servizi completi di collaborazione clinica. L’ampia gamma di servizi consultivi e propositivi orientati alla tecnologia di Alira Health, completati dalla missione dell’azienda, che punta a umanizzare le cure sanitarie, rappresenta la direzione verso cui si orienta il nostro settore”.

Informazioni su Sourcia

Fondata nel 2012, Sourcia è un’organizzazione di ricerca a contratto focalizzata specificamente sull’offerta di servizi per la ricerca, per gli studi clinici dalla fase I alla fase IV / pre-marcatura e post-marcatura CE. Sourcia è un’azienda europea con sede a Zevenbergen, nei Paesi Bassi, e uffici operativi a Monaco di Baviera, Germania, e a Vienna, Austria. Obiettivo di Sourcia è concentrarsi su biotech e produttori di dispositivi medicali di piccole e medie dimensioni con sede in Europa. Il team, che vanta un’esperienza pratica pluriennale, supporterà i clienti sulla strada per il successo individuando la soluzione di outsourcing più imparziale per la loro azienda e la loro attività.

www.sourcia.eu.

Informazioni su Alira Health:

Alira Health è una società di consulenza internazionale incentrata sul paziente e sulla tecnologia, la cui mission consiste nell’umanizzare l’assistenza sanitaria. Lavoriamo con aziende sanitarie e di scienze della vita che cercano supporto attraverso l’intero ciclo di vita delle loro soluzioni. Dallo sviluppo all’assistenza medica, completiamo l’esperienza dei nostri clienti con uno spettro completo di servizi – soluzioni di ricerca e sviluppo clinico, consulenza basata sulla tecnologia e prove del mondo reale.

Il nostro team integrato e multidisciplinare di oltre 500 scienziati, esperti di strategia, economisti, medici e biostatistici collabora dagli uffici nordamericani, europei e asiatici, e fornisce servizi di consulenza all’80% delle aziende medtech e al 75% delle case farmaceutiche ‘Top 50%’.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://alirahealth.com/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

