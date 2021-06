Alira Health espande le sue capacità cliniche e di dati globali attraverso l’acquisizione di CROS NT

L’esperienza di CROS NT nella biometria e nelle operazioni cliniche in Europa migliora il ciclo di vita dei servizi di consulenza sanitaria di Alira Health.

FRAMINGHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Alira Health (www.alirahealth.com), un’azienda leader a livello internazionale nei servizi di consulenza per la sanità e le scienze della vita, ha annunciato di aver acquisito CROS NT (www.crosnt.com), una Contract Research Organization (CRO) data-driven con sede in Italia e uffici in Europa e negli Stati Uniti. CROS NT fornisce biometrie di alta qualità e convenienti e soluzioni innovative per aiutare i clienti a sviluppare e fornire terapie e diagnostica che migliorano la vita dei pazienti in tutto il mondo. Questa acquisizione porta ulteriori competenze all’intero spettro di servizi di consulenza e implementazione di Alira Health che aiutano i fornitori, i pagatori e gli erogatori a scoprire opportunità, accelerare l’innovazione e migliorare i risultati per i pazienti.

“Siamo estremamente lieti di acquisire i servizi di biometria di CROS NT a livello globale. Le sinergie tra le nostre pratiche Regolatorie, Cliniche e Real-World Evidence (RWE) e le capacità biometriche globali di CROS NT miglioreranno la capacità unica di Alira Health di servire i clienti in tutto il ciclo di vita delle soluzioni”, ha detto Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer di Alira Health. “L’aggiunta di CROS NT permetterà anche ad Alira Health di espandere le nostre operazioni cliniche dirette in Europa. Abbracciamo l’impegno e la passione di CROS NT di essere un visionario nella ricerca clinica e siamo orgogliosi di dare il benvenuto al CEO di CROS NT, Paolo Morelli, e al suo team nella nostra azienda in rapida crescita”.

“CROS NT è lieta di unirsi ad Alira Health per servire meglio i nostri clienti fornendo un portafoglio completo di servizi e soluzioni. Siamo entusiasti di contribuire alla missione di trasformazione sanitaria di Alira Health, creando valore per i pazienti”, ha dichiarato Paolo Morelli, CEO di CROS NT. “Il nostro team di professionisti esperti offrirà valore attraverso i nostri servizi combinati, accelerando l’innovazione e fornendo ai pazienti lo standard di cura di domani”.

Paolo Morelli si unirà alla leadership di Alira Health come vicepresidente esecutivo, Biometria, e guiderà la crescita dei servizi di Data Science di Alira Health.

Informazioni su CROS NT:

CROS NT è un fornitore globale di servizi biometrici con oltre 28 anni di esperienza nel settore, focalizzato su studi clinici e osservazionali. Inoltre, sosteniamo i nostri clienti con un’offerta clinica a servizio completo fornita attraverso una rete di partner fidati.

CROS NT ha uffici a Bologna e Verona, Italia; Londra, Inghilterra; Chapel Hill, NC, USA.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://crosnt.com/.

Informazioni su Alira Health:

Alira Health è un’azienda di consulenze internazionale, all’avanguardia della trasformazione in ambito sanitario. Fornisce una suite di servizi integrati progettati per assistere le società nel settore delle scienze della vita a innovare e crescere lungo tutto il ciclo di vita delle loro soluzioni.

Alira Health è stata fondata nel 1999 e ha sede Framingham, MA, Stati Uniti, e ha altre sedi a San Francisco, CA, Stati Uniti; Parigi, Francia; Barcellona, Spagna; Monaco, Germania; Milano, Italia; e Basilea e Ginevra, Svizzera.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.alirahealth.com/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente Media:

Susan Irving



Vice President of Global Marketing



Cell: +1.617.794.3478



Susan.irving@alirahealth.com