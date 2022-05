Alira Health acquisisce RedCrow, una piattaforma di equity crowdfunding specializzata nelle startup del mondo sanitario

L’integrazione di RedCrow consolida la missione di Alira Health, che punta a una maggiore umanizzazione dell’assistenza sanitaria permettendo al pubblico generale di investire nelle società mediche emergenti private

FRAMINGHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Alira Health (www.alirahealth.com), società globale di consulenza e tecnologia sanitaria, oggi ha annunciato l’acquisizione di RedCrow, una piattaforma di investimento alternativo che offre agli investitori privati un facile accesso a selezionate startup del comparto sanitario. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

RedCrow è stata fondata nel 2016 da Brian Smith, ex consulente finanziario di Morgan Stanley, e da Jerry Harrison, imprenditore e membro dei Talking Heads, inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame. RedCrow utilizza “la saggezza della folla” per aiutare a individuare le aziende che si rivolgono a un pubblico che potrebbe non solo utilizzare un prodotto, ma anche volervi investire e ottenere un ritorno sull’azienda che lo ha inventato. Questa acquisizione migliora la capacità di Alira Health di collaborare con i pazienti durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo farmacologico e dei dispositivi fino alla fase di finanziamento di soluzioni farmacologiche, MedTech e dei servizi sanitari nelle prime fasi.

“Per esperienza personale, i fondatori di RedCrow sanno che non tutti i farmaci o dispositivi ottengono i giusti investimenti”, è il commento di Gabriele Brambilla, CEO e fondatore di Alira Health. “Reinventando e democratizzando le modalità di finanziamento delle aziende nelle fasi iniziali, RedCrow aiuta a commercializzare un numero maggiore di soluzioni sanitarie in grado di salvare la vita dei malati. Alira Health lavora con i pazienti durante tutto il ciclo di sviluppo. Insieme a RedCrow ora possiamo coinvolgere i malati, i centri di cura e altri investitori nella fase di finanziamento di nuovi prodotti che potrebbero anche migliorare i risultati conseguiti”.

Brian Smith, di RedCrow, ha aggiunto: “Abbiamo fondato RedCrow nella convinzione che gli investimenti in campo sanitario dovrebbero essere più immediati, trasparenti e accessibili, e che i pazienti e le loro famiglie dovrebbero essere in grado di contribuire a quegli sviluppi futuri potenzialmente in grado di influire sulle proprie cure. Sosteniamo la missione di Alira Health, che vuole rendere più umana l’assistenza sanitaria e consideriamo la nostra piattaforma come un’estensione naturale del modello di business di Alira Health. Al contempo, le aziende nelle fasi iniziali possono avvantaggiarsi della portata dell’ampia offerta di servizi di Alira Health sulla piattaforma di RedCrow”.

Dalla sua creazione, RedCrow ha proposto sul mercato oltre 250 raccolte di fondi, per un totale di 250 milioni di dollari USA. Le storie di successo più recenti comprendono HeartBeam (NASDAQ: BEAT), Sen Jam Pharmaceutical, Activ Surgical e Centerline Biomedical.

Informazioni su RedCrow

RedCrow, che ha sede a Mill Valley, Calif., e creata a seguito del Jobs Act del 2012, è una piattaforma di investimento e marketing diretto per l’innovazione della sanità che offre un preciso flusso di accordi commerciali per ogni tipo di investitore. Supportata da esperti del settore, RedCrow fornisce un’analisi approfondita sulle startup sanitarie e consente a un’ampia gamma di investitori di contribuire al successo delle innovazioni in campo sanitario. Quando una startup entra a far parte di RedCrow ottiene gli strumenti necessari, come le ‘deal room’ virtuali, per la propria commercializzazione e per opportunità di investimento. RedCrow identifica e supporta le aziende innovative attraverso l’esperienza del suo comitato consultivo di esperti finanziari, scientifici e medici e la sua comunità online di investitori, professionisti sanitari e pazienti.

Per ulteriori informazioni visitare https://www.redcrow.com/home/what-we-do.html. Seguire RedCrow su Twitter (@RedCrowCrowd) https://twitter.com/RedCrowCrowd e su LinkedIn https://www.linkedin.com/company/redcrow-crowd/.

Informazioni su Alira Health

Alira Health è una società di consulenza internazionale incentrata sui pazienti e sulla tecnologia che ha come obiettivo l’umanizzazione dell’assistenza sanitaria. Lavoriamo con aziende sanitarie e delle scienze della vita alla ricerca di supporto per tutto il ciclo di vita delle loro soluzioni. Dallo sviluppo all’assistenza medica, completiamo l’esperienza dei nostri clienti con uno spettro completo di servizi, come soluzioni di ricerca e sviluppo clinico, consulenza basata sulla tecnologia e prove del mondo reale.

Il nostro team integrato e multidisciplinare di oltre 500 scienziati, specialisti in strategia, economisti, medici ed esperti in biostatistica opera nelle sedi dell’azienda nel Nordamerica, in Europa e in Asia, e offre consulenza all’80% delle aziende MedTech e al 75% delle case farmaceutiche che si collocano nel 50% della fascia alta dei rispettivi settori.

Per ulteriori informazioni https://alirahealth.com/. Seguire Alira Health su Twitter (@AliraHealth) https://twitter.com/alirahealth e su LinkedIn https://www.linkedin.com/company/alira-health/.

