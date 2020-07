Alice Acciarri alla guida del business di eBay in Italia e Spagna

eBay annuncia la nomina di Alice Acciarri come nuova General Manager per l’Italia e la Spagna. La nomina sarà effettiva dal 27 luglio,

Alice Acciarri è stata chiamata a guidare le strategie di business di eBay in due tra i mercati principali in Europa provenendo da un’esperienza di oltre dieci anni nel settore ecommerce, con un focus particolare sul fashion, dove ha ricoperto diverse posizioni di vertice.

Dopo sei anni in Yoox Net-à-Porter Group come responsabile degli online store Shoescribe.com e Thecorner.com, ha proseguito la sua carriera in Vestiaire Collective come Country Manager Italia.

Da giugno 2017 ha ricoperto il ruolo di WW eCommerce Director di Bottega Veneta, dove ha guidato la strategia omnichannel dell’azienda.

Originaria di Pesaro, 39 anni, Alice Acciarri ha conseguito la laurea in Economia e Management all’Università Luigi Bocconi.