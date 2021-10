Alessandro Catalano è il nuovo country manager di Avaya

Avaya annuncia la nomina di Alessandro Catalano come country manager per l’Italia e Regional Sales Leader per l’Italy Cluster, la regione che include insieme al nostro paese anche Croazia, Grecia, Romania, Serbia e Ungheria.

Catalano ha l’obiettivo di definire e implementare strategie finalizzate ad accelerare l’adozione di Avaya OneCloud, l’offerta di comunicazione e collaborazione in cloud basata sull’intelligenza artificiale, in una geografia dove i mercati in parte legati ancora a modelli di comunicazione tradizionale e on premise sono consapevoli dell’esigenza di velocizzare il processo verso la trasformazione digitale sia in ambito privato che in ambito pubblica amministrazione.

Catalano ha costruito il proprio percorso professionale ultra ventennale all’interno di multinazionali come Salesforce, Genesys, Nuance, Almaviva, Alcatel-Lucent, esperienze che gli hanno permesso di acquisire elevate competenze tecnologiche, commerciali e manageriali.