AlertEnterprise nomina Greg Tomb a membro del Consiglio di amministrazione

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–AlertEnterprise, l’unico fornitore di soluzioni AI per la sicurezza e l’automazione della gestione totale della forza lavoro, è lieta di annunciare la nomina di Greg Tomb, esperto dirigente del settore tecnologico, a membro del Consiglio di Amministrazione. Tomb porta con sé una grande esperienza nella guida di organizzazioni software e cloud leader di mercato, tra cui il suo incarico in SAP, presidente di SAP SuccessFactors e ruoli esecutivi in Google Cloud e Zoom.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Greg Tomb nel nostro stimato Consiglio di Amministrazione. La sua profonda esperienza alla guida dell’innovazione e della crescita nel mercato delle risorse umane, della sicurezza e del software aziendale sarà preziosa per poter continuare a fornire soluzioni che producono esperienze incredibili per la forza lavoro, aumentano la produttività e la sicurezza e, soprattutto, aiutano i nostri clienti a salvare vite umane”, ha dichiarato Jasvir Gill, CEO e fondatore di AlertEnterprise.

Entrando a far parte del Consiglio di Amministrazione di AlertEnterprise, Greg metterà a frutto la sua vasta esperienza per promuovere ulteriormente la visione strategica dell’azienda. “La piattaforma di AlertEnterprise consente ai clienti di sfruttare i loro investimenti critici in piattaforme tecnologiche come SAP, Oracle, Workday e ServiceNow e facilita l’onboarding e l’offboarding senza attriti, insieme alla gestione completa del ciclo di vita della forza lavoro. Questo approccio non solo riduce i costi, ma mitiga anche notevolmente i rischi come gli insider threat. In questo modo, trasforma la sicurezza da centro di costo a vero e proprio fattore di business”.

AlertEnterprise è un fornitore leader di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che garantiscono un viaggio più sicuro dall’assunzione a pensionamento. Con sede a Fremont, in California, AlertEnterprise consente alle organizzazioni di automatizzare, proteggere e gestire in modo proattivo l’esperienza totale della forza lavoro, tramite la conformità, la sicurezza e la riservatezza dei dati incorporati. La piattaforma Guardian di AlertEnterprise è una SAP Endorsed App con integrazione certificata con SAP SuccessFactors e SAP Fieldglass.

