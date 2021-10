Alentour, piattaforma di turismo digitale, si affida a Dawex Technology per alimentare il data hub dedicato ai professionisti del turismo

La tecnologia Dawex Data Exchange contribuisce a trasformare il settore del turismo, agevolando la circolazione dei dati

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, azienda leader per la tecnologia del marketplace di dati e per lo scambio dei dati, oggi ha annunciato la sua collaborazione con Alentour, piattaforma digitale francese dedicata al turismo, che adotterà la tecnologia di scambio dati Dawex Data Exchange. Per accelerare la digitalizzazione del settore turistico francese, Alentour riunisce l’intero ecosistema di produttori di attività per il turismo, hotel, campeggi, residence turistici, uffici di informazioni per il turismo, comitati regionali per il turismo, enti dei territori locali e per la mobilità, nella Dawex Data Exchange Platform per il sourcing, la distribuzione, lo scambio e la commercializzazione dei dati in sicurezza. La tecnologia Dawex mette il data hub al servizio di Alentour per facilitare la circolazione dei dati fra tutti gli attori del mondo economico, nel rispetto delle leggi in vigore e adottando misure per la sicurezza e la tracciabilità di transazioni e scambi di dati.

Per lanciare e sviluppare Alentour, la Banque des Territoires inaugura una collaborazione con Dawex e con una delle agenzie di viaggi hi-tech più note al mondo. L’obiettivo è arricchire l’esperienza di viaggio, offrendo un accesso digitalizzato e semplificato a liste personalizzate e prenotabili di attività da svolgere nel tempo libero e dedicate al turismo locale.

La tecnologia Dawex Data Exchange permette ad Alentour di dirigere un data hub indipendente, per orchestrare un ricco ecosistema di fornitori e acquirenti di dati e creare salde partnership di dati nel settore del turismo. La Dawex Data Exchange Platform crea condizioni di conformità normativa, finanziaria, contrattuale e tecnica che proteggono la condivisione e la monetizzazione dei dati affinché possano circolare con flessibilità, tracciabilità e in modo affidabile.

“La circolazione dei dati permette all’ecosistema di viaggi e turismo di uscire dall’attuale situazione di crisi proponendo idee di viaggio nuove e creative”, ha dichiarato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. “Grazie alla tecnologia Data Exchange, le organizzazioni possono dare impulso alla loro resilienza in questo momento di grande difficoltà”.

Dawex

Dawex è l’azienda leader nel marketplace dei dati e per la tecnologia di scambio dei dati. Dawex si è posta l’obiettivo di semplificare e accelerare la circolazione sicura dei dati tra le organizzazioni private, pubbliche e gli stakeholder economici, contribuendo alla crescita dell’economia dei dati. Riconosciuta Technology Pioneer dal World Economic Forum, Dawex è membro di Gaia-X nonché tra i membri fondatori della Data Exchange Association. Fondata nel 2015, Dawex è una società tecnologica nata in Francia che oggi sta ampliando la sua rete di attività, espandendosi nei mercati di Asia, Nord America e Medio Oriente.

Contacts

Contatto per gli organi di stampa:



Isabelle Joulot

press@dawex.com